Vondelbib pakt uit met automatisering en nieuwe openingsuren

Maandagnamiddag 28 maart 2022 had de voorstelling plaats van de zelfuitleentoestellen die in de bibliotheek geïnstalleerd werden. Voor het college van burgemeester en schepenen legde bib-coördinator Rita Latrez de werking ervan uit.

“De leners zullen vanaf morgen niet maar langs de vertrouwde balie langskomen maar alles zelf kunnen registreren op de twee automaten die hier aanwezig zijn. Uiteraard staan onze medewerkers iedereen met raad en daad bij zolang dit nodig is. De automaten registreren niet enkel het inleveren of ontlenen van de boeken en DVD’s maar houden ook de betaling van het lidgeld en/of telaatgeld bij.”

“Half april komt er dan nog eens een splinternieuwe balie die kleiner is dan de huidige maar eveneens een info- en werkbalie zal zijn. Door het invoeren van de automatisering kunnen we nu ook meer openingsuren voorzien voor onze bib. De Vondelbib zal voortaan gesloten zijn op maandag maar is van dinsdag tot vrijdagnamiddag open van 14 tot 18.30 uur. Op dinsdag- en donderdagvoormiddag is de leeszaal open van 10 tot 12 uur. De woensdag- en vrijdagvoormiddag is de bib open van 10 tot 12 uur en op zaterdagvoormiddag van 10 tot 13 uur.”

Schepen van cultuur, Danny Bossuyt: “Met het invoeren van de automatisering was een bedrag gemoeid van 39.000 euro. Hierdoor zijn we in staat om onze bib meer openingsuren te verschaffen met behoud van het huidig personeel.”