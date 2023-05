Vondel Bibliotheek organiseert Boekstartdag voor baby’s en peuters

De bib organiseert op zaterdag 13 mei van 10 tot 13 uur een Boekstart-dag voor gezinnen met baby’s en peuters in Meulebeke.

Coördinator Rita Latrez: “Meulebeke is een ‘Boekstart-gemeente’: ouders krijgen een boekstart-pakket wanneer hun baby zes en vijftien maanden oud is. Die pakketten worden uitgedeeld bij Kind en Gezin. Daarmee willen we die gezinnen laten kennismaken met onze bib. Door kinderen vroeg te laten kennismaken met boeken, prikkel je hun verbeelding en verrijk je hun woordenschat. We danken de Gezinsbond voor de samenwerking, en Rita Verschatse en Brigitte Baert voor het mooie peutertapijt.” Op de foto staan Jelke De Neve, Rita Latrez, Ann Taillieu, Jax, Zarah, Brigitte Baert, Rita Verschatse, Sabine Bertrem en Danny Bossuyt. (LB)