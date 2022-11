Volg het gala van West-Vlaams Ambassadeur live op onze stories

Wie volgt Dominique Persoone op als West-Vlaams Ambassadeur? Vanavond maken we de laureaat bekend vanop de gala-avond in BMCC Brugge. En jij kan dat uiteraard hier lezen maar ook live volgen op onze stories op Instagram en Facebook. Reporter Margot Demeulemeester is er je gastvrouw vanavond.

Wie mag zich vanavond West-Vlaams Ambassadeur 2022 noemen? Het rijtje genomineerden is alvast indrukwekkend: Camille Dhont, Jens Dendoncker, Isabelle Van Hecke, Karl Vannieuwkerke, Maaike Cafmeyer, Rik Verheye, Tim Boury, Wannes Cappelle, Yves Lampaert en Zouzou Ben Chikha.

Mooi volk dus, ook op onze gala-avond vanavond in BMCC Brugge en jij moet daar niets van missen. Je kan het allemaal live volgen op de stories van onze sociale media Instagram en Facebook. Onze reporter Margot Demeulemeester zal er je een blik voor en achter de schermen gunnen.