Vief Groot Kortrijk schenkt elektrische fiets aan de Korenbloem

In het kader van de Kerstactie schonk Vief Groot Kortrijk dit jaar de medewerkers van woon- en zorgcentrum de Korenbloem een elektrische fiets.

Vief Groot-Kortrijk is een sociaal-culturele vereniging van en voor 60-plussers. Ze zijn aangesloten bij de koepel Vief West-Vlaanderen vzw en een sterk uitgebouwde seniorenvereniging waarbij elkaar ontmoeten, cultuur en levenslang leren centraal staan.

In 2020 steunde Vief Groot Kortrijk door elke medewerker van de Korenbloem en fles champagne te schenken. Nu schenken ze een elektrische fiets. “Het is voor de verplegers, de mantelzorgers en het personeel. Het personeel kan er boodschappen mee doen. Voor fietsuitstapjes met twee bij Zorg, is een extra fiets welkom, dan kunnen 3 personen genieten”, zegt directeur Kristof Claeys.