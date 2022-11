Vertraging voor bouw nieuw NEC De Rand

Precies drie jaar geleden kondigde provinciereaadslid Maarten Tavernier (Groen) aan dat het prefab Natuureducatief Centrum in provinciedomein Bergelen in Gullegem zou vervangen worden door een nieuw gebouw.

Die aangekondigde bouw loopt echter verdere vertraging op. Dat ontdekte provincieraadslid Tavernier: “Er kwam slechts één offerte binnen. Die was bijna 100.000 euro duurder dan de opdracht geraamd was: 528.000 euro in plaats van zo’n 433.000 euro. Daarop besliste de deputatie van de provincie eind oktober om de opdracht niet toe te wijzen.”

Er werd eerst een aantal maanden gewacht met het uitschrijven van de aanbesteding in de hoop dat de markt opnieuw wat zou stabiliseren, maar dat blijkt nu tevergeefs. De provincie zal het project in een aangepaste vorm opnieuw aanbesteden, in de hoop op meer succes. “Vanuit de Groen-fractie dringen we aan op een snelle heropstart van het dossier, want het huidige houten gebouw is dringend aan vervanging toe”, besluit Maarten Tavernier.