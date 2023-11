Wine Tasting Club Yper bestaat 15 jaar: “Iedereen is welkom, van thuisproever tot expert”

Op 27 november 2008 werd het startschot gegeven van de wijnclub WTCY (Wine Tasting Club Yper). Het startschot werd gegeven in een degustatieruimte in TC Yper. Intussen gaan de proeverijen door in zaal ‘t Spoor in de Grachtstraat. Patrick Deroo blikt terug op de voorbije jaren.

De dragende kracht van Wine Tasting Club Yper is Patrick Deroo. “Een negental proevers van het eerste uur zijn er na 15 jaar nog steeds bij. Het toont aan dat we met een vaste kern de ruggengraat van onze wijnclub vormen”, vertelt Patrick (58). “Er is steeds plaats voor een 20-tal leden. Er worden tien à elf proeverijen per jaar georganiseerd, dit op maandelijkse basis. Het concept van onze club telt een viertal basisprincipes die ons onderscheiden van de reguliere wijnverenigingen en/of wijnopleidingen. Van alle geproefde wijnen dient er een recensie voorhanden te zijn uit officiële wijngidsen of uit persartikels. Alle wijnen moeten blind geproefd worden. De aanwezige leden bespreken het uitzicht van de wijn, de aroma’s en de smaak. Vervolgens proberen we een beredeneerde gissing te maken van druif, land en streek en wordt er door ieder individueel lid een score toegekend aan de wijn. Pas dan wordt de commentaar van de wijnjournalist er naast gelegd. Sinds enkele jaren paren we ook aangepaste hapjes en kleine gerechten aan de aangeboden wijnen. Zo kunnen we ook kritisch oordelen of de recensie van de journalist over welk gerecht bij welke wijn past wel steeds even goed klopt. En tot slot wordt de wijnsok verwijderd van de fles. We vermijden ook commerciële toestanden. De theorie is steeds beperkt en wordt enkel gekoppeld aan de geproefde wijn (druif en land). Daarom proeven we ook de wijnen in duo of trio: wijnen uit hetzelfde land, dezelfde wijnstreek of dezelfde druif. Zo vergelijken we geen appels met peren. We proefden intussen 1.138 officiële wijnen in de 126 georganiseerde wijnavonden, een gemiddelde van negen per avond. De wijnen komen uit 35 verschillende landen.”

De helft van de leden heeft een wijnopleiding gevolgd. “We zitten in de club van niveau WSET Advanced tot de geoefende thuisproever: iedereen is welkom bij WTCY.”

Inspiratiebron

De voorbije 15 jaar vielen er al enkele mooie anekdotes te noteren. “In de zomer van 2010 kregen wij als club de kans om te proeven als jury voor de alom gekende Wijnkoopgids van Frank Van der Auwera. Drie heuse wijn-marathons met 25 flessen per avond die we blind moesten proeven. Door ons noest degustatiewerk in juni en juli 2010, verschenen we allen in de gerenommeerde wijnkoopgids 2011 van de in december 2021 overleden Frank. We willen Frank graag een eresaluut brengen voor zijn prozaïsche uitgebreide wijnbeschrijvingen. Hij leerde ons nog zo veel meer te herkennen in een wijn en was ook enkele jaren daarvoor de directe reden van de oprichting van onze club. Een inspiratiebron voor WTCY dus”, geeft Patrick nog mee.