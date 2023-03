Werken aan nieuw Chiroheem in Bavikhove zijn gestart

Chiro Bavikhove, vzw ‘t Chiroheem en het stadsbestuur zijn gestart met de bouw van het heem voor Chiro Bavikhove en de speelpleinwerking. De bouw van het heem kadert in de vernieuwing van de volledige site aan het sportpark in Bavikhove

“Na meer dan 20 jaar sparen, voornamelijk via ons jaarlijks eetfestijn ‘Kip en Rib’ zijn we eindelijk kunnen starten”, vertelt Wim Descamps van vzw ‘t Chiroheem. De bouw van het heem kadert in de vernieuwing van de volledige site aan het sportpark in Bavikhove.

“Onze oude gebouwen aan de Sporthalle en een deel van de oude jongensschool waren ook dringend aan vernieuwing toe. De chalets waar we onze werking hadden, hebben we ondertussen ook al een zeer ruime drie jaar afgebroken. Toen hadden we bijna het nodige budget verzameld maar corona kwam ertussen en alle prijzen gingen de lucht in: we stonden daar met te weinig budget.”

Snoepverkoop

De groep rond de Chirohemen zette echter door. “We waren van plan het wel goed te doen en geen half werk te leveren. We kregen van het stadsbestuur ook de toelating om het budget te verhogen en gingen zelf ook op zoek naar extra middelen. In dat kader gaan we ook nog enkele acties ondernemen om aan de laatste budgetten te geraken.” Zo organiseert de groep rond de Chirohemen een heuse snoepverkoop. “Het is een verkoop van een soort aandelen of stenen in het heem aan ouders, oud-leiding en sympathisanten en in juli organiseren we een gesponsorde wandeltocht in de Ardennen.”

September

De streefdatum van de opening van het nieuwe heem is 23 september 2023. “Mooi op tijd om in 2024 het 60-jarig bestaan van de Chiro en 15-jarig bestaan van de gemengde werking te vieren”, besluit Stijn Soetaert, voorzitter van ’t Chiroheem.