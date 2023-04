Vinkeniers De Verenigde Vrienden uit Oostrozebeke klaar voor een nieuw seizoen: “Toekomst oogt niet rooskleurig”

Half april komen nagenoeg alle vinkenmaatschappijen opnieuw in actie. Bij vinkenmaatschappij De Verenigde Vrienden, dat onderdak heeft in lokaal Vrij Polen, wordt het startschot gegeven op 18 april en daar wil Cyriel Seys (72) absoluut bij zijn.

“De vinkensport heb ik leren kennen van thuis uit. Vader Camiel was vinkenier en die heeft me de knepen van het vak geleerd. Ik kon amper met de fiets rijden toen ik al een vinkenkooi in de hand kreeg gestopt om naar de zangwedstrijden te gaan. Op 18-jarige leeftijd speelde ik met de vinken op zelfstandige basis en ben daarna nooit meer gestopt. Ik vond de vinkensport zo leuk”, weet Cyriel te vertellen.

Geen topvogels

“Niettegenstaande ik een gedreven vinkenier was en nog altijd ben, heb ik nooit over een topvogel kunnen beschikken. Ik moest me altijd tevreden stellen met een mooi prijsje. Soms had ik wel eens een uitschieter van 450 liedjes in een zangwedstrijd. Toch ben ik nog altijd een gedreven vinkenier. De vinkensport zou ik voor geen geld ter wereld kunnen missen. Ik heb me ook steeds geëngageerd in de vinkensport.”

“Zelf was ik 22 jaar gewestleider van het gewest Izegem. Toen het gewest werd opgedoekt en ik lid werd van de Oostrozebeekse vinkenmaatschappij De Verenigde Vrienden heb ik meteen een bestuursfunctie opgenomen. In de maatschappij ben ik ondervoorzitter en ook afgevaardigde van het gewest Vichte, waar Oostrozebeke nu toe behoort. Zo help ik mee bij de opmaak van de speelkalender en overal waar nodig spring ik bij. Daarnaast probeer ik ook zelf nog deel te nemen aan wedstrijden, want ik beschik over een zestal zangvogels.”

Volkse sporten hebben het vandaag de dag heel moeilijk om nieuwe leden aan te trekken en daar behoort ook de vinkensport bij. “Ook in onze maatschappij slaat de vergrijzing hard toe. Slechts heel sporadisch komen er jonge leden bij. De tijdsgeest en de sociale media hebben hier zeker mee te maken. Jonge mensen hebben heel andere interesses. Bovendien heeft het uitgaansleven zich verplaatst naar de nacht zodat de jongeren pas huiswaarts keren wanneer de vinkenier al moet klaar staan om deel te nemen aan de wedstrijden”, aldus nog Cyriel.

Fusies

“Door de afschaffing van de bevoorrading uit de natuur hebben heel veel vinkeniers afgehaakt omdat het zelf kweken van vinken in gevangenschap een uiterst moeilijke zaak is. Doordat het ledenaantal sterk afneemt, vallen elk jaar maatschappijen weg en heel vaak moeten bestaande maatschappijen fusioneren om aan genoeg leden te komen. Ook de sponsoring wordt alsmaar moeilijker. Wie is er nu nog bereid een vereniging met slechts een twintigtal leden te sponsoren?”

“Ik zou gerust durven beweren dat de gemiddelde leeftijd van de vinkeniers tussen 60 en 65 jaar ligt. De toekomst van de vinkensport oogt zeker niet rooskleurig. Wil de vinkensport overleven, dan staan er nog heel wat fusies van maatschappijen te wachten.”