Villa Buurvrouw brengt kunst dicht bij de mensen: “Ik ben gebeten door literatuur en kunst”

Dat een vereniging niet altijd uit een groot bestuur moet bestaan bewijst Emmanuelle Rollé uit Menen. Haar vzw Villa Buurvrouw reikt met verve, dankzij een handvol medewerkers en sympathisanten, een brede waaier van kleinschalige, eigenzinnige culturele activiteiten aan.

“Het is altijd al mijn droom geweest om een huis te vinden dat perfect kon aansluiten bij wat ik wou bieden, namelijk culturele activiteiten zoals poëzie, muziek, huiskamervoorstellingen en boekbesprekingen. En dit alles in een prachtig en uniek kader”, zegt Emmanuelle Rollé (50). In 2019 vond Emmanuelle uiteindelijk haar droomlocatie, een statig herenhuis in de Stationsstraat 84 in Menen. “Ik was er op slag verliefd op, het potentiële van dit mooie pand was exact geschikt voor mijn kunstplaats”, weet Emmanuelle.

Villa Buurvrouw zag het levenslicht in 2021 en het kunstminnende volk vond er onmiddellijk de weg naartoe. “Midden in de coronaperiode was uiteraard niet ideaal maar we hebben er toch onze stempel kunnen drukken hier in Menen. Kunst een tijdelijke plek geven, focussen op het lokale aspect en zowel doorgewinterde als nieuwe jonge kunstenaars een plek aanbieden was van in het begin het hoofdconcept”, aldus Emmanuelle.

Twintig jaar lang baatte Emmanuelle de Standaard Boekhandel uit in de Rijselstraat. Omringd door literatuurbundels en kunstboeken bleek die werkplek haar natuurlijke habitat te zijn. “Ik ben altijd gebeten geweest door literatuur en kunst. Vandaag werk ik deeltijds in Gent in het poëziecentrum en in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in Menen. Je ziet, de kunst laat me niet los, hé. Zelf heb ik nooit de drang gehad om iets te schrijven of te creëren maar om het licht op de anderen te laten schijnen mogen ze mij altijd wakker maken”, lacht Emmanuelle.

Leesclub

Een vereniging in goede banen leiden is niet altijd een fluitje van een cent. “Het is vooral het financiële aspect dat hoofdzorgen met zich meebrengt. Want zelfs als we iets kleinschaligs organiseren moeten we de kunstenaar vergoeden. En hoge tarieven vragen aan de bezoekers willen we ook niet doen. Ik ben steeds blij als onze kas na een evenement weer op even staat.”

“Maar ik ben vooral opgetogen als we iedereen tevreden naar huis zien gaan. Die voldoening geeft onszelf een duwtje in de rug om steeds verder te doen met ons initiële doel, namelijk mensen een onvergetelijk cultuurmoment laten beleven in al zijn facetten en dit alles in een warme huiselijke sfeer”, vertelt Emmanuelle.

Villa Buurvrouw vertaalt zich namelijk ook als iets wat goede buren betaamt. “Het klinkt warm en hartelijk, net als een ontvankelijke buurvrouw”, zegt Emmanuelle. Het aanbod van Villa Buurvrouw kan voor de kunstliefhebber niet breed genoeg zijn of Emmanuelle kan of heeft het allemaal al gepresenteerd. “Denk maar aan vrij podium, poëzie, muziek, huiskamervoorstellingen, boekbesprekingen, lezingen, tuinconcerten, exposities, workshops, theater… We hebben onder onze vzw ook een leesclub, waar iedereen van harte welkom is”, weet Emmanuelle.

Op het programma bij Villa Buurvrouw staat er deze maand alweer iets in de steiger. “Deze maand herberg ik kunstenaar Edgard Antoin, zowel zijn kunstwerken als hemzelf”, lacht Emmanuelle. “En op 15 december verwelkom ik Margot Vanderstraeten die hier zal worden geïnterviewd omtrent de Romacultuur”, vervolgt Emmanuelle.

Vrijwilligers

Ieder jaar heeft Emmanuelle wel iets in petto voor Villa Buurvrouw. En iedereen die zich geroepen volgt mag zijn artistieke steentje bijdragen. “Ik zoek inderdaad zeker nog helpende handen die op vrijwillige basis ons team willen versterken. En dan vooral mensen met goede en verfrissende ideeën. Zolang we alle kunstdisciplines op een leuke, interessante en artistiek aantrekkelijke manier aan iedereen geboeid door kunst kunnen brengen zijn we voldaan en tevreden”, besluit Emmanuelle.