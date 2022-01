Verenigingen zoeken oplossing voor gebrek aan infrastructuur

De Vichtse Dorpsraad kreeg van verschillende verenigingen een klacht over het groeiend tekort aan infrastructuur in hun dorp. Met het oog op een structurele oplossing vond er een onderhoud met schepen van Cultuur Yannick Ducatteeuw (Inzet) plaats.

Heel wat Vichtse verenigingen vergaderen momenteel in huizen van bestuursleden, in plaatselijke cafés of in zaaltjes in andere deelgemeenten. “In de gemeentelijke infrastructuur in Vichte kan het bijna niet meer”, stelt voorzitter Vichtse Dorpsraad Karel Demeulemeester. “Momenteel is het CC De Stringe, oorspronkelijk bedoeld voor de Vichtse verenigingen, bijna volledig ingepalmd door de kinderopvang. We hebben begrip dat een degelijke en veilige kinderopvang nodig is, maar we vragen ons af of dat zo nodig in De Stringe moet plaatsvinden.”

Zelf bekostigd

Het lokaal ‘Prutske’ werd in het verleden volledig uitgerust met een gebruiksvriendelijke keuken waaronder een microgolf, kasten, kookblok, dampkap, afwasbak, zestig stoelen en negen tafels. “Deze keuken werd grotendeels door de verenigingen zelf bekostigd”, weet Karel Demeulemeester. “Momenteel is deze ruimte exclusief voor de kinderopvang tot frustratie van onze verenigingen.”

“Het reservatiesysteem voor de culturele infrastructuur is niet optimaal omdat het steeds wachten is op een akkoord van derden”, vervolgt de voorzitter. “En zelfs als de ruimte vrij is, kan je nog een ‘njet’ krijgen nadien. Andere infrastructuur, zoals de Oude Kerk en het zaaltje Fifta, is momenteel niet of nauwelijks toegankelijk voor verenigingen. We kregen het aanbod van de schooldirectie om de refter van De Beukennoot te gebruiken, maar we vragen ons af of de school z’n infrastructuur niet beter zelf zou gebruiken om de kinderopvang te organiseren in combinatie met de mooie en veilige speelplaats.”

De verenigingen pleiten voor een behoud van infrastructuur voor het verenigingsleven in alle deelgemeenten. “We menen dat het verenigingsleven een essentieel onderdeel is van het sociaal netwerk dat in onze dorpen bestaat”, aldus nog Karel Demeulemeester. “Het stimuleren van de heropleving van het verenigingsleven, postcorona, is een kerntaak van een gemeentebestuur, ook dat van Anzegem.”

Dinsdag vond een vergadering plaats met een aantal betrokkenen uit het verenigingsleven, Vichtse Dorpsraad en een aantal Anzegemse politici.

Kleine ingrepen

“Het is de intentie van het gemeentebestuur om de kinderopvang in De Stringe te verbouwen zodat er wat meer comfort komt voor de kinderen zoals aparte toiletten en meer ruimte”, weet Karel Demeulemeester te vertellen. “Dit kan wel nog verschillende maanden in beslag nemen tot de werken van start gaan, werd ons meegedeeld. De noden van de verenigingen werden in kaart gebracht en er werd nagedacht over mogelijke alternatieve locaties in Vichte zelf. Mits kleine ingrepen zou er toch heel wat mogelijk zijn. Alleszins zijn de verschillende afgevaardigden met een goed gevoel huiswaarts gegaan. Er werd aandachtig geluisterd en we zijn van plan om binnenkort samen knopen door te hakken.”

(GV)