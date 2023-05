In de raadszaal van het gemeentehuis overhandigde United Project een cheque van 950 euro aan ’t Hertje, een organisatie die zich inzet voor ontmoeting, verbinding en armoedebestrijding. Deze som is de opbrengst van hun recente autotuning op het Marktplein. Vorig jaar gaven ze 600 euro af. Op de foto zien we schepen Jan Rosseel, Patricia Ruymbeke, Veerle Declercq, Patrick Van Beveren, Christiane Theuns, Nadine Tiebergijn, schepen Martine Verhamme en burgemeester Kurt Windels. (Patrick D./gf)