Oudenburgse afdeling van Femma viert 90ste verjaardag: “Diep en stevig verankerd”

Zondag 8 oktober zaten het bestuur van Femma, leden en hun partners aan de feesttafel in lokaal dienstencentrum Biezenbilk. Ze hadden met hun 90-jarig bestaan een unieke verjaardag te vieren.

“90 jaar is een granieten jubileum”, aldus schepen – en toekomstig burgemeester –Romina Vanhooren. “Dus diep en stevig in deze grond verankerd.” Voorzitter Annie Decorte had in haar toespraak bijzonder veel dank voor haar bestuur dat zich nog altijd volop inzet voor Femma.

Negen kernleden

In 1920 werd KAV nationaal opgericht, een vereniging door en voor katholieke arbeidersvrouwen. Dertien jaar later, in 1933, kwam de Oudenburgse afdeling tot stand met als voorzitter Philomène Simoens-Vanlitsenburg. Zoals in elke KAV-afdeling kon ook Oudenburg een beroep doen op een aantal kernleden die maandelijks hun leden bezochten om het eigen tijdschrift en KAV nieuwtjes bij hen thuis te brengen.

“KAV ijverde beetje bij beetje voor meer rechten voor de vrouw, toen nog moeder aan de haard”, aldus voorzitter Annie Decorte in haar welkomstspeech. Zij kan vandaag nog altijd een beroep doen op negen kernleden: Suzy Sinnesael, Anny Vanmoortel, Annie Kemel, Rita Kerckhove, Lea Roose, Lieve Vandaele, Laurette Vyvey, Mireille Catry en Erna Vanmullem.

Wereldvrouwen

“In 2012 werd KAV omgedoopt tot Femma. En dit jaar kwam er nog een uitbreiding bij: Femma Wereldvrouwen. En ja, alle vrouwen zijn bij ons van harte welkom”, aldus nog de voorzitter.

De jarige Femma-afdeling zorgt jaarlijks nog altijd voor een uitgebreid programma: naai-, kook- en bloemschikcursussen, sportieve wandel- en fietsuitstappen, culturele evenementen en drie keer per jaar een feest.

“We zijn hier vandaag samen om onze 90ste verjaardag te vieren, samen met onze leden en hun partners en in het bijzonder met drie oud-voorzitters die we speciaal welkom heten: Andrea Lesaffre-Foulon, Agnes Vanderhaeghe-Debruyne en Lieve Willaert-Vandaele”, aldus nog voorzitter Annie Decorte.

Femma Oudenburg telt 120 leden. Het lidgeld bedraagt 30 euro.