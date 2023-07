Onvergetelijke Retrofietsen Ettelgem beleeft succesvolle driedaagse

Het weekend van vrijdag 14 tot zondag 16 juli vond een nieuwe editie van de internationale ORE rally plaats, een organisatie van Onvergetelijke Retrofietsen Ettelgem.

Op vrijdag vond er een ruilbeurs plaats en zaterdagmorgen stonden de retrofietsers na een nachtje kamperen in het Abtspark en een lekker ontbijt klaar voor de eerste rallytocht. Die ging van start aan Ipso Facto. De groep reed via het kanaal naar het station van Jabbeke, daarna richting Varsenare waar een aperitief genuttigd werd. Ze picknickten vervolgens aan het kasteel van Varsenare om daarna de tocht verder te zetten langs het Planetenpad van Sint-Andries.

Na een stop aan het fietscafé in Zedelgem reed de groep huiswaarts na nog even halt te houden aan ’t Nesje in Ettelgem. De fietsers hadden toen 34 kilometer onder de wielen. Ook op zondag was er een rallytocht die richting Stene, Oostende, Leffinge en Nieuwpoort ging.