Norbert en Margriet zijn petanquekampioenen bij Okra

Bij Okra Elverdinge werden de petanquekampioenen van het voorbije jaar 2024 gevierd. Norbert Decorte werd algemeen eindwinnaar en kampioen met 48 gewonnen partijen en 798 punten. Rudy Maseure werd tweede met 47 gewonnen partijen en 764 punten. Johan Polley eindigde op de derde plaats (44/796) en Joel Verschelden werd vierde. (41/754). Margriet Vandenabeele werd vijfde en dameskampioene met 41 gewonnen partijen en 739 punten. Verder in het klassement vinden we Gilbert Soenen, Marc Gheeraert, Frieda Sweervaegher, Johan Geloen, Maria-Anna Dehaene, Marie-José Buyse, Chris Rosseel, Gabriel Lemahieu, Hugette Decorte, Jozef Bouckaert, Freddy Lowagie, Jozef Debouvere, Willy Delaplase, Willy Vandenberghe, Wilfried Ollevier en Cecile Depuydt. De petanquers spelen iedere eerste en derde maandag van de maand in Den Elver. (foto FB)