Kursaal Oostende lanceert Mystery Box voor kwetsbare gezinnen: “Brooddoos gevuld met duoticket voor voorstelling”

De crisis treft de kwetsbaarsten in onze maatschappij het hardst. Zo is een gevulde brooddoos lang niet voor elk schoolgaand kind evident. Daarom lanceert Kursaal Oostende een hartverwarmende solidariteitsactie om een steentje bij te dragen bij het vullen van de lege brooddozen op school.

“Om gezinnen die het moeilijk hebben en de scholen die daarmee geconfronteerd worden, een duwtje in de rug te geven, zet Kursaal Oostende een steunactie op touw, licht Gwendoline Nys, adjunct-directeur VZW Kursaal toe. “De Kursaal Mystery Box” bestaat uit een mooie brooddoos gevuld met een duoticket voor een prachtige voorstelling die in het Kursaal plaatsvindt in 2023. Welk duoticket in de brooddoos zit, weet je pas bij ontvangst van de doos, vandaar dus ook de naam Mystery Box.”

“Om het extra spannend te maken zijn er 5 van de 500 boxen voorzien van een ‘golden package’. Daarin zit dan een duoticket voor een voorstelling in het Kursaal in 2023 en een voucher voor een exclusief, gastronomisch all in diner voor 2 personen in Brassi Grand Café.

Belangeloze inzet

“De Kursaal Mystery Box kon alleen maar tot stand komen door de enthousiaste medewerking van alle Kursaal partners. Onze promotoren schonken duotickets, Verm zorgde voor de juiste visual, Brassi Grand Café schenkt de gastronomische diners voor de boxen met een golden ticket,… De brooddozen zelf werden geschonken door Amuse, de pioniers van Brood- en vershouddozen in België. Zij schonken maar liefst 500 kwalitatieve, zero waste brooddozen om dit initiatief te steunen”, licht Gwendoline Nys, Adjunct Directeur VZW Kursaal toe.

“Bij Amuse zijn we trots dat we hieraan mogen meewerken. We zijn dé Belgische makers van de brooddoos en lunch on-the-go producten. Al te vaak horen we dat onze producten in de scholen leeg of met junkfood ’s middags open gaan. Daar willen wij met deze actie het verschil maken! Onze Zero-Waste brooddoos die we schenken is voor 100% gemaakt uit ons eigen gerecycleerd productieafval, dit doet het plaatje volledig kloppen!”, zegt Maxim Van Herck van Amuse.

“Toen het Kursaal me hiervoor contacteerde, moest ik geen enkel moment twijfelen om vanuit Blue Sky Concerts ons steentje bij te dragen. We schenken met plezier 100 duotickets verspreid over diverse van onze voorstellingen in het Kursaal in 2023”, zegt Niko Geldhof van Blue Sky Concerts, één van de vele promotoren die een bijdrage leverden aan deze actie.

“Hier niet enthousiast op reageren kan gewoon niet”, zegt Sofie Vandenbroucke van Concertevents. “Wij doen hier met plezier aan mee, zo gaan er onder andere ook tickets voor Umberto Tozzi en Soulsister opduiken in de Mystery Boxen.”

Samenwerking met Lions Club Oostende BO4

De dames van Lions Club Oostende BO4 zijn reeds 17 jaar actief in het ondersteunen van diverse sociale doelen in Oostende en omgeving die een werking hebben tegen kinderarmoede. Deze zomer werd door de club een actie in en rond Oostende gelanceerd om het fenomeen lege brooddozen mee onder de aandacht te brengen en middelen in te zamelen om scholen in en rond Oostende te ondersteunen. Hun actie zal dus aangevuld worden met deze inzameling. De logistieke verdeling van de middelen zal door Lions Club Oostende BO4 gebeuren, die reeds contacten met scholen behartigt hieromtrent.

“Hoe fantastisch is het niet dat een grote speler zoals het Kursaal mee op de kar springt. Met dergelijke acties maak je meteen een groot verschil. Al telt elke euro want voor een paar euro kun je al een gezonde brooddoos vullen”, aldus Patsy Kiekens, voorzitter Lions BO4.