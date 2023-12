Kaartclub ’t Zweerd huldigt kampioenen

De koninklijke kaartclub ’t Zweerd vierde het einde van het seizoen. Er moest gewacht worden tot de laatste kaarting vooraleer de koningstitel kon worden uitgereikt. Onder luid applaus mocht Annie Barbier het koningskroontje in ontvangst nemen. Op de foto zien we haar in gezelschap van de aanwezige clubleden met erevoorzitter Edgard Decrock en voorzitster Marie-José Decostere. Het nieuwe seizoen gaat van start op vrijdag 12 januari 2024 om 14 uur in De Gouden Hoorn in de Brugseweg 89 in Ieper. (foto EF)