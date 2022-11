Johan en Hilde uit Deerlijk kampioenen bij de Cocoonsmijters

De Cocoonsmijters, de petanqueclub die een thuishaven heeft aan brasserie Cocoon in Diependale, zette een punt achter een geslaagd seizoen met de kampioenenviering. De club telt 46 leden. De hoogste eer ging dit jaar naar voorzitter Johan Callens, die algemeen kampioen en kampioen bij de heren werd.

De dichtste ereplaatsen waren voor Pros Vandierendonck, Fernand Gernaey, Leon Debaere, Yvan Dendooven, Dominic Vuylsteke en Johan Cottenier. Hilde Debaere behaalde de achtste plaats in het eindklassement en won de titel bij de dames. Voorzitter Johan Callens, die in het bestuur wordt geassisteerd door Hugo Pauwels, Geert Debaere, Stefaan Vandenbogaerde en Pros Vandierendonck, dankte de bestuursleden voor hun ingezet en Hugo Pauwels in het bijzonder. Hij werkte een computerprogramma uit voor de lotingen van de wedstrijden.

Johan Callens wees ook op de grote vriendenkring waarbij inzet, fair play, sportieve ingesteldheid, sociaal engagement en vriendschap geen holle begrippen zijn. “We willen op de ingeslagen weg doorgaan”, aldus Johan Callens.

“Met vier perfect aangelegde petanquebanen zitten we ideaal in Cocoon en ons clubhuis, zomerbar Tropicana. We voelen er ons helemaal thuis. We starten volgend seizoen met een initiatie door een trainer van de federatie Petanque Vlaanderen. Ook de organisatie van het Petanquekampioenschap van Deerlijk zal door onze club georganiseerd worden.”

(DRD)