Izegemse Warmte organiseert opnieuw een Warmste Vrijdag voor goede doel

Het einde van het jaar nadert snel en dat betekent dat ook De Warmste Week dichterbij komt. De groep Izegemse Warmte wil ook dit jaar weer een mooie cheque kunnen afgeven en daarom organiseren de vrijwilligers opnieuw een wijnverkoop en een Warmste Vrijdag op 13 december. Iedereen is meer dan welkom om te steunen.

De Warmste Week is intussen een begrip in Vlaanderen. De gezellige eindejaarsperiode vraagt om wat extra liefde voor iedereen en dit jaar vlammen we met zijn allen tegen eenzaamheid.

Izegemnaar Marnix Duhamel zet zich al jaren in voor het goede doel en wil dat ook dit jaar opnieuw doen. “Ik kan het niet laten en het kriebelt jaarlijks om toch maar iets op poten te kunnen zetten. Dit jaar gaan we naar analogie met de voorbije twee jaar wijn verkopen, we organiseren een Warmste Vrijdag en gaan we in maart een Soirée Française brengen, allemaal acties waarmee we centen willen ophalen voor goede doelen.”

gezelligheid

De wijnverkoop gaat al voor de derde keer door. “We selecteren met onze werkgroep van 15 enthousiaste mensen een aantal lekkere wijntjes en zorgen daarbij voor de nodige variatie. Alle info hierover kan je makkelijk vinden via onze Facebookpagina”, weet Marnix. “Ook met onze Warmste Vrijdag zijn we niet aan ons proefstuk toe. We nodigen iedereen die zin heeft in een gezellige avond uit in Zaal Molenwiek op de Bosmolens en dat op 13 december vanaf 17 uur. Er zijn eetstandjes, een jeneverbar en onze wijnen kunnen geproefd en aangekocht worden. Daarnaast zorgen we voor wat kleine optredens. Zo kunnen we De Tantes, De Wilfrieds en Tusn Tvolk verwachten. Het wordt vooral heel gezellig en iedereen is meer dan welkom.”

Drie goede doelen

De vrijwilligers kozen dit jaar drie goede doelen. “We gaan opnieuw Samugam steunen, het project in India waar wijlen Rita Vandenberghe haar schouders onder zette, maar daarnaast steunen we met de acties ook De Stamper en Warriors Against Cancer. We moeten nu eenmaal een keuze maken uit heel wat prachtige doelen. We hopen in elk geval dat we een mooi bedrag kunnen schenken”, besluit Marnix. (MV)