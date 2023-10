Ieperling Mil Sinaeve zet met For Future op 1 november vredesactie op poten: “Banner ontrollen op strand van Oostende”

Op woensdag 1 november ondersteunt For Future een nieuwe actie. Ze willen een vredesboodschap uitdragen en ontrollen er een banner met het gedicht ‘15 woorden’ die Tine Van Aerschot schreef na de aanslagen in Parijs en Brussel.

Een van de trekkers van For Future is Mil Sinaeve (21). Hij studeert aan het Conservatorium in Antwerpen en groeide op in Ieper. “Onze actiegroep richtte zich oorspronkelijk tegen de schrapping van projectsubsidies in Antwerpen”, vertelt Mil. “Nu willen we ook een universele vredesboodschap uitdragen want de wereld heeft hier nood aan. Kijk maar naar de situatie in Gaza en Oekraïne en al het ander stilgezwegen geweld.”

Vredesstad

Vrede ligt Mil nauw aan het hart. “Ik kom uit Vredesstad Ieper en mijn band met mijn geboortestreek is nog heel nauw. In Ieper wordt er jaarlijks de vredesvlag ontrold. Ook binnen mijn familie vormt de strijd voor vrede een belangrijk onderdeel.”

Na aanslagen

Op de banner staat een gedicht van Tine Van Aerschot. Het luidt als volgt: No soft smart fragile tender human tissue should ever be ripped apart because we differ. “Ze eigent dit gedicht niet toe, want het gaat over gruwel en deze woorden zijn iedereen. Tine schreef dit na de aanslagen van Parijs en Brussel en dat hing een tijdje aan de gevel van het Kaaitheater.”

Op 1 november gaat hun actie door. “De datum is niet toevallig gekozen. We hadden ook het idee om dit al in de manifestatie van afgelopen zondag op te nemen, maar het leek ons toch beter om te spreiden.”

Vertrek aan KAAP

In Oostende zullen ze de banner van negen meter hoog en drie meter breed ontrollen op het strand. “We stappen eerst in een trage en trieste rouwstoet vanuit KAAP en vervolgen onze sleeptocht richting het strand. Deze woorden hangen al boven de grote inkom in deSingel in Antwerpen. Ook NT Gent, de Pianofabriek, Buda en Campo hebben plannen voor posters, spandoeken en kaartjes. Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij deze actie en deze sleeptocht ook elders te herhalen. We zullen woensdag dronebeelden maken en een livestream voorzien.”