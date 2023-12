Grote opkomst voor ribbenfestijn bij KWSO

Onlangs vond in de kantine van KWSO het jaarlijkse ribbenfestijn plaats. Voorzitter Joris Depoorter en zijn bestuur mochten samen met de supportersclub De Waait Star zo’n 150 eters verwelkomen. “Ook het bestuur onderging een verandering. Met de aanwinst van Tyara De Craemer, Johan Baelde en Emiel Vandewalle is nog meer verbreding en verjonging ingezet”, vertelt de voorzitter. Emiel is nog maar sinds dit seizoen in het bestuur. “Er is een wereld voor mij opengegaan. Ik werd meteen opgenomen in de sportieve familie.” Andere verdienstelijke bestuursleden zijn secretaris Marc Vandewiele, Omer Sioen, Kurt Devlieghere en Didier Verspurten. Dat de club leeft, is ook de verdienste van supportersclub De Waait Star. (foto LIN)