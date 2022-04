Ferm viert eeuwfeest met ontbijt en officiële ontvangst

111 leden hebben onlangs de 100ste verjaardag van Ferm gevierd met een ontbijt in Rouge é Blanc in Ingelmunster. Daarna tekenden 120 leden present in het gemeentehuis voor een academische zitting, opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt. Ferm-bestuurslid Els Defour sprak het geheel aan elkaar.

Burgemeester Kurt Windels zei dat Ferm vroeger een tijdschrift Aan de haard had, maar de nieuwe lichting veel weg van de haard is. Hij prees hun inzet voor gemeentelijke activiteiten.

Schepen Katrien Vandecasteele had het over Van Boerinnenbond naar KVLV en Ferm in 100 jaar tijd. Voorzitter Ann Vanneste was trots te kunnen zeggen dat Ferm – ondanks de pandemie – toch overeind bleef.

Patricia Byttebier, consulente Ferm West-Vlaanderen, prees de inzet van de vereniging en was fier zoveel jonge actieve mensen te zien, die ook op sociale media van zich laten horen.

Ann Defour – eveneens voorzitster – feliciteerde diverse laureaten. Er was een attentie voor leden die ononderbroken lid zijn sinds 1991 en die de leeftijd van 80 jaar bereikten eind 2021.

Er ging een cadeau naar Dina Mestdagh, Rachel Benoit, Odette Cokelaere, Maria Debeurme, Marie-Rose Depooter, Maria Loncke, Simonne Neyrinck, Cecile Pillaert, Godelieve Snick, Maria Vandekerckhove, Cecile Verhelle en Erna Vromman.

Twee cheques

Er werd ook een geschenk uitgereikt aan gewezen voorzitster Martine Lauwers en aan Christine Vanneste, die al 30 jaar instaat voor een gezonde boekhouding. Namens Ferm-provinciaal kreeg de vereniging nog een cheque van 100 euro en namens de gemeente een van 750 euro. Er was ook nog een geschenk voor het bestuur.

“We opteerden voor twaalf kleine flesjes in plaats van één grote. De ene kan immers meer drinken dan de andere”, lachte de burgemeester.