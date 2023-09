Chiro Kiekeboe zwaait kok André ‘Smetje’ Warlop uit

Chiro Kiekeboe uit Passendale nam afscheid van kok André ‘Smetje’ Warlop (73). Na 25 jaar als vrijwillig kok op het jaarlijks Chirobivak besloot hij ermee te stoppen. Begin dit jaar was André nog een van onze genomineerden voor Krak van Zonnebeke.

André Warlop is een klinkende naam in Passendale. Als vrijwilliger in vrije basisschool De Fontein verzorgt hij al jaren de frietjes voor de kinderen op school en is hij actief als gemachtigd opzichter. Hij was steevast te vinden achter de frietpotten op tal van evenementen in het dorp. Toen Chiro Kiekeboe een kookouder te kort kwam, werd hij een vast lid van de kookploeg van de lokale jeugdbeweging Chiro.

In Passendale zijn de frietjes van André Warlop dan ook een bekend streekproduct. Men spreekt van Smetje omdat zijn vader vroeger smid was. Hij is enorm populair in het kaasdorp en eindigde ook tweede bij de verkiezing van de Krak van onze krant.

Verrassingsfeest

Na 25 jaar meegaan op bivak besloot Smetje ermee te stoppen. Een moment die de lokale jeugdbeweging niet onopgemerkt wou voorbij laten gaan. Daarom werd in december 2022 een werkgroep met oud- leiders en huidige leiding gestart met de voorbereiding van een groots verrassingsfeest. Een nietsvermoedende Smetje werd geblinddoekt naar het lokale Chiroheem gebracht onder het mom van een verjaardagsgeschenk. Daar stond een groep van meer dan 100 (oud-)leiders en (oud-)koks hem op te wachten. Een oorverdovend applaus verwelkomde de Passendaalse BV. Dit werd meteen het startschot van een onvergetelijke avond feestelijk gevuld met kamp-anekdotes, quiz, zangstonde en kampvuur.

Ontroerd

André was even van zijn melk. “Wat die gasten gedaan hebben, is onvergetelijk. Zelfs mijn zoon zat in de werkgroep die al van in december met het feest bezig was. Het deed goed al die gasten van de voorbije 25 jaar terug te zien. Ik heb het altijd graag gedaan. Dit vergeet ik niet! Het doet altijd deugd te weten dat je werk gewaardeerd werd.” (NVZ)