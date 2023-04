Brian Vanholm start met nieuw project voetbaltechnieken in Oudenburg: “Ik wil mijn ervaring doorgeven aan de jeugd”

Vanaf 3 mei start Brian Vanholm onder de noemer Hat-tricks met lessen in voetbaltechnieken. “Nu ik zelf na een lange carrière niet meer voetbal, wil ik graag mijn ervaring doorgeven aan de jeugd”, legt Brian uit. “Iedereen is welkom van 8 tot 12 jaar, zowel meisjes als jongens.”

Brian Vanholm (36) kreeg de voetbalmicrobe al heel jong te pakken. Hij was pas 4,5 jaar toen hij voor het eerst de schoenen aantrok bij Hermes Oostende. Als achtjarige sloot Brian aan bij Cercle Brugge. “Ik heb er elf jaar een mooie tijd gekend, maar raakte jammer genoeg niet in de eerste ploeg. Dan ben ik vertrokken naar VG Oostende. Daarna volgden KE Gistel, KVC Wingene, Poperinge, De Ruiter Roeselare en weer Gistel. Ik ben als voetballer geëindigd bij Lombardsijde”, overloopt Brian zijn voetbalcarrière.

Hat-tricks

“Daarna heb ik een tijdje niets meer in het voetbal gedaan, maar de goesting was er wel nog. Nu ben ik trainer bij Eernegem. Wat ik in die vele jaren aan ervaring en kennis heb opgedaan, wil ik niet alleen op training doorgeven, maar ook aan kinderen die graag met de bal bezig zijn”, legt Brian Vanholm uit. “Daaruit sproot het idee om een techniekschool op te richten. En dat is Hat-tricks geworden.”

Op 3 mei geeft Brian Vanholm zijn eerste techniektraining. Dat gaat van de basiskennis tot gevorderde oefeningen. “Ik werk met diverse thema’s zoals balcontrole, leren passeren met de bal, inspelen van de bal… Tot aan het nieuwe voetbalseizoen in september geef ik de lessen op woensdag en zondag, afwisselend in sporthal Ter Beke en in VBS De Tandem. Na de zomer en dat tot eind april zal ik me dan toespitsen op extra techniektraining”, vertelt de voetbaltrainer.

Padel

Kinderen die bij Brian Vanholm willen les volgen, betalen voor een heel jaar 89 euro voor negen trainingen of 159 euro voor 18 trainingen. Ze krijgen een volledige voetbaluitrusting en mogen alle materiaal gebruiken. “Ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik al enkele sponsors warm kon maken voor mijn project.”

De voetbaltrainer houdt ook van een partijtje padellen. Brian is getrouwd met Nikki Van Wassenhoven en is de papa van de zevenjarige Lola. Zijn dochtertje is een belofte in het trampolinespringen. Beroepshalve is Brian filiaalmanager bij Lidl Bredene.