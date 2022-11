11de Concert Cutie Flootie in cultuurcentrum CasinoKoksijde

De leerlingen van alle fluitklassen van StAPwest pakken op het concert Cutie Flootie in cultuurcentrum CasinoKoksijde ook dit jaar weer uit met muzikale juweeltjes. Het wordt een afwisselend programma waarbij solisten en ensembles het publiek omver zullen blazen. Voor een bijzondere verrassing zorgt leerkracht slagwerk Michael Deleersnijder die enkele werken voor fluitkoor én slagwerk arrangeerde.

Leerkracht Ilse Vromans (dwarsfluit, traverso, altfluit, piccolo en groepsmusiceren) legt uit: “De 11-jarige Ariane Deylgat, die fluit en woord aan StAPwest studeert, zorgt dit jaar voor de presentatie. Zij is een meisje met meerdere talenten. Dit jaar komt percussie/slagwerk extra aan bod. Daarvoor brengt mijn collega, leraar slagwerk, Michael Deleersnijder vier leerlingen mee. Dat zijn Fjor Dufoor (12), Rens Lammens (13), Len Launoy (14) en Balder Vandevelde (16). Michael herwerkte onder meer een stuk van Safri Duo voor fluit.”

Dirk Brossé

“Lore De Weerdt (21), leerling fluit in de richting Creërend Muzikant, opent het concert met een solo van de Vlaamse componist Dirk Brossé. Lore schreef zelf al meerdere composities waarin de fluit een grote rol speelt. Ze is onlangs ook aanvaard als fluitiste in een universiteitsorkest in Leuven. Enya Coffyn soleert op dwarsfluit en piccolo.”

“Het werk op fluit is erg bijzonder: het is een compositie van de Nederlands/Amerikaanse componist Herman Beeftink. Mijn leerlinge Valentina Steenkiste (13), die ook ballet volgt, zal hierop een solo dansen, die ze samen met haar dansleerkracht en mijn collega Sam Huysmans speciaal voor Cutie Flootie choreografeerde. Yana Wyckaert studeert zang en fluit aan de Kunsthumaniora in Leuven. Ze volgt fluit en kamermuziek op zaterdag bij mij in StAPwest. Yana zal op deze Cutie Flootie-editie een solo spelen op fluit én een prachtige zangsolo uitvoeren. Dali Coucke (12) is een veelbelovende muzikante die een fluitsolo zal brengen. Vorig schooljaar won ze meerdere prijzen in de VLAMO-solistenwedstrijd. Oud-leerlinge Franne Cloet brengt een jazz-solo samen met het combo.”

Alle leerlingen uit de fluitklassen treden op, ook degenen die pas onlangs startten

Het begeleidende combo bestaat uit Stéphanie Maertens (piano), Tess Vanzieleghem (piano, gitaar en arrangementen voor Cutie Flootie), Michel Vangheluwe (contrabas en gitaar, compositie) en Michael Deleersnyder (slagwerk). Alle leerlingen uit de fluitklassen van Cindy Schrijvers en Ilse Vromans staan op het podium, ook de leerlingen die pas onlangs startten in september.

De Veurnse fotograaf Lucas Dewaele zorgde voor de affiches, de trailer en de fotoprojectie waarvoor hij de leerlingen fotografeerde in speciale sessies. Cutie Flootie wordt gesteund door Stad Veurne, Gemeente Koksijde, StAPwest Veurne en Vriendenkring Legato.

Concert Cutie Flootie: 20 november om 16.30 uur in CasinoKoksijde, Theaterplein, Koksijde. Toegang gratis.