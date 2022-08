Veerle laat indrukwekkende paardenstaart knippen voor het goede doel

Pink Ribbon België, al vijftien jaar een rots in de branding in de strijd tegen borstkanker, organiseerde zaterdag bij Juttu in Brugge een Geknipt voor Haar ‘Live knipbeurt’. De Aalsterse Veerle De Wever (44), sinds maart van dit jaar medewerker van Pink Ribbon, doneerde bij die gelegenheid zonder verpinken haar best indrukwekkende paardenstaart voor het goede doel.

Het gebeuren werd live uitgezonden op Pink Radio, de digitale radiozender voor en door vrouwen. “Ik heb altijd heel lang haar gehad, maar ik heb er geen moeite mee om mijn bijna 40 centimeter lange paardenstaart te laten knippen”, aldus Veerle enkele ogenblikken vóór pruikenmaker en kapper Laurent Mathys aan de slag ging.

“Ik ben MS-patiënte en moet af en toe een chemokuur ondergaan. Ik weet dus wat het is om je haar te verliezen… Haar knippen is een makkelijke manier om steun te betuigen aan borstkankerpatiënten. Terwijl zij door hevige bestraling hun haar verliezen, kunnen wij een deeltje ondersteunen door onze haarlokken te doneren.”

Kleine moeite

Een deeltje, want een pruik heeft gemakkelijk 10 strengen geknipt haar nodig. “In mijn omgeving heb ik enkele kennissen die op dit moment strijden tegen borstkanker. Zij staan mentaal zo sterk en daar heb ik enorm veel respect voor. Het is een kleine moeite voor elk van ons individueel, maar het betekent zoveel voor hen”, vertelt Veerle.

“Nu was het voor mij het goeie moment om mijn paardenstaart te doneren, want einde dit jaar moet ik opnieuw voor een chemokuur gaan. Daarna zal ik mijn haar weer laten groeien om binnen drieënhalf jaar opnieuw een donatie te kunnen doen.”

Gezond haar en minstens 35 centimeter lang

Met de actie ‘Geknipt Voor Haar’ roept Pink Ribbon iedereen op om een paardenstaart te doneren aan het goede doel.

“Het moet wel om gezond haar gaan en de paardenstaarten moeten minimaal 35 centimeter lang zijn. Momenteel staat het lengterecord op 70 centimeter. De meeste paardenstaarten komen van vrouwen, maar er zijn ook mannen die al gedoneerd hebben. Wekelijks ontvangen we zo’n vier kilo haar en maandelijks zijn er 400 aanvragen voor een donatie-enveloppe”, vertelt Hedwig de Kam, projectverantwoordelijke ‘Geknipt voor Haar’.

De haarstrengen worden verkocht aan de pruikenmakers, die daarmee levensechte pruiken maken om (borst)kankerpatiënten zich weer goed in hun vel te laten voelen. De opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop van hoofdhuidkoelingsmachines in de Belgische ziekenhuizen. De hoofdhuidkoeling zorgt ervoor dat de chemotherapie minder kan inwerken op die plaats, waardoor drie vierden van de patiënten hun haar kunnen behouden.

(CGRA/foto CGRA)