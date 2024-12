Vastgoed Debeuckelaere met afterwork voor Warmste Week

Vastgoed Debeuckelaere organiseert op vrijdag 20 december een afterwork voor ‘De Warmste Week’. Die vindt plaats in een verwarmde tent op de parking van Het SWOK.

“Als vastgoedkantoor dragen we met veel enthousiasme ons steentje bij aan De Warmste Week”, vertelt Alina Debeuckelaere (27) van Vastgoed Debeuckelaere. “Dit jaar draait De Warmste Week rond het thema Eenzaamheid. We bekijken dit thema vanuit het perspectief van onze job. Eenzaamheid raakt ons allemaal en wij geloven dat een thuis meer is dan vier muren. Het is een plek van verbinding en warmte. Daarom zetten we ons in voor De Warmste Week.”

“We doen dit door het organiseren van een afterwork op vrijdag 20 december vanaf 17 uur in een verwarmde tent op de parking van Het SWOK in de Ooststraat 4. We hebben een ruim assortiment aan food en drinks. Zo zijn er zowel warme als koude hapjes te krijgen. Wie dat wenst kan ook van een frietje met bijhorend vleesje genieten. Er is keuze uit een viertal vleessnacks. Wat drank betreft zijn er onder andere frisdranken, bieren van het vat, wijn, cocktails en jenevers.”

Laagdrempelig houden

“Er is ook ruimte voor live entertainment. Er is een dj terwijl er ook een optreden van een charmezanger gepland staat. Jens Deltour is niet zomaar de eerste de beste. Zo prijkte hij al op de affiche van Kamping Kitsch. Voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. Het is de bedoeling om er een gezellige avond van te maken waarbij gezelligheid en solidariteit hand in hand gaan. Er moet ook niet vooraf ingeschreven worden. We willen ons evenement immers zo laagdrempelig mogelijk houden. Op het event kan er cash of met payconiq betaald worden. Alle opbrengsten gaan naar De Warmste Week. Na afloop van onze eerste afterwork gaan we bekijken of er een tweede editie komt. We rekenen op een massale opkomst”. (BCH)