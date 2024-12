Twaalf uren lopen of wandelen voor goede doel met VTI Brugge

VTI Brugge organiseerde op donderdag 19 december voor het tweede jaar op rij een 12-urenloop ten voordele van de Warmste Week. De start werd om twaalf uur gegeven door Olivier Strubbe, schepen van Onderwijs en Bruno Vanobbergen, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In tijdsloten van twee uur wandelden of liepen alle leerlingen en heel wat leraren tot middernacht rond het schoolgebouw. Het parcours was sfeervol verlicht door de leerlingen van de afdeling Podiumtechnieken. Op het parcours verzorgden die leerlingen ook een dj-set om de deelnemers aan te moedigen en op te peppen. Op de overdekte speelplaats was er een gezellig Warmste Dorp met vuurkorven en eet- en drinkkraampjes. Ook externen konden meelopen en dat deed ook ‘marathon woman’ Hilde Dosogne, die haar dagelijkse marathon kwam lopen op de campus van het VTI. (PDC/foto PDC)