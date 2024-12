Teckelwandeling brengt 1.800 euro in het laatje voor De Warmste Week

Hondenliefhebbers Lore Crul en Paulien Bulens schakelden hun en nog heel wat andere viervoeters in om geld in te zamelen voor De Warmste Week. Met een hondenwandeling in Knokke, vooral gericht op teckels, haalden ze een mooie 1.800 euro binnen.

Lore Crul uit Zwevegem, die in hoofdberoep actief is als bediende bij een heftruckbedrijf, heeft een opmerkelijk bijberoep. Ze ontwikkelt en bakt namelijk zelf smakelijke koekjes voor honden. En daar blijft het niet bij want ze zorgt ook voor cupcakes en heuse taarten voor honden. Camiels Pawthiserie, heet haar bedrijfje.

Voor De Warmste Week sloeg ze de handen in elkaar met Paulien Bulens uit Knokke-Heist, met wie ze al enige tijd bevriend is en waarmee ze ook samenwerkt. “Ik run een online shop rond alles die met honden te maken heeft”, zegt Paulien. “Ik heb zelf teckels en hou enorm veel van dat hondenras. En zo organiseer ik ook regelmatig hondenwandelingen voor teckels in Knokke-Heist. En onlangs hebben we dus een teckelwandeling georganiseerd ten voordele van De Warmste Week. Lore zorgde ervoor dat elke hond een lekke hondenkoekje kreeg. Deelnameprijs voor de wandeling was vijf euro; iedereen die inschreef betaalde wel maar door het slechte weer nam niet iedereen deel. En zo hebben we 1.800 euro ingezameld voor het goede doel.”