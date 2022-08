’t Bonapartje in Eernegem houdt na 40 jaar reünie

‘t Bonapartje, dat intussen al 40 jaar gesloten is, houdt een reünie. Op zaterdag 3 september vanaf 20 uur wordt verzamelen geblazen.

“Doorheen de jaren bezochten velen Jeugdhuis Muziek Club B52, het vervolg van het toenmalige ‘t Bonapartje dat ondertussen 40 jaar gesloten is”, klinkt het. “Er werden altijd leuke herinneringen gedeeld en dat bracht ons op het idee om een heuse ‘t Bonapartje-reünie te organiseren. Een feest om elkaar terug te zien, bij te praten en gezellig met een hapje en een drankje te genieten van een liveartiest. De reünie vindt plaats in het voormalige ‘t Bonapartje (B52) aan de Aartrijkestraat 92 in Eernegem. De toegang is gratis.”

Jeugdraad

“Jeugdhuis ’t Bonapartje ontstond in 1976 op initiatief van de toenmalige jeugdraad. Voorzitter Robert Crivit was ervan overtuigd dat de gemeente nood had aan een vrije en ongedwongen ontmoetingsplaats voor jongeren. Hij vond enkele twintigers bereid om samen een beheerraad te vormen. Vera Delbeke werd de eerste voorzitster. Met bierhandelaar August Vandaele werd een overeenkomst gesloten voor de huur van een café in de Aartrijkestraat nabij de molen.

Voor de naam van het jeugdhuis werd een wedstrijd uitgeschreven. Luc Sanders kwam met het winnende voorstel ’t Bonapartje, als tegenhanger van het grote restaurant Napoleon dat kort voordien nabij de Halve Barriere de deuren had geopend. Na enkele jaren verhuisde het jeugdhuis naar het leegstaande café De Garage van brouwerij Sibille, ook in de Aartrijkestraat. In 1983 sloot ’t Bonapartje zijn deuren. Vandaag is daar B52 gevestigd.”

Geplande concerten in B52, het voormalige ‘t Bonapartje zijn David Bowie tribute StationToStation (NL) op 27 augustus en The B52’s tribute The B53’s op 2 september.