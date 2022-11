Studenten hogeschool VIVES Roeselare ontwikkelen Perenbol om overschot aan peren tegen te gaan.

Vier studenten agro- en biotechnologie van Hogeschool VIVES brengen een nieuw voedingsproduct op de markt: de Perenbol. Het gaat om een oliebol waar stukjes Conference peer in verwerkt zijn.

Binnen hun studentenproject ontwikkelden Lisa Keirsebilck, Loucka Feys Pasqualle Kuijt en Noa De Kocker de Perenbol. Het is een kant-en-klare diepgevroren oliebol met stukjes peer erin.“Dit is een vernieuwend concept in België. Oliebollen met fruit erin bestaan tot nu toe enkel in Nederland. Ook het feit dat ze diepgevroren zijn is uniek. De klant koopt deze kant-en-klaar en kan ze thuis opwarmen in de oven,” legt Pasqualle Kuijt uit.

Al jaren is er een overschot aan hardfruit. In 2014 besloot Rusland om geen Europees fruit meer in te voeren, wat op vandaag nog steeds zorgt voor overschotten. Ook de huidige oorlog heeft zijn gevolgen voor perenboeren. Daarnaast worden ze ook geconfronteerd met stijgende energieprijzen. Via dit project willen de studenten hen alvast steunen.

De perenbol, het gezondere equivalent van de oliebol. © Perenbol

De peren die ze gebruiken komen van Wolfcarius uit Dentergem. “Het gaat om peren die visueel minder aantrekkelijk zijn maar perfect eetbaar en zelfs super lekker zijn,” vertelt Noa De Kocker. De ‘Perenbol’ worden ambachtelijk gemaakt in samenwerking met Pieter Boone, die een foodtruck met oliebollen runt. “Onze oliebol bestaat voor 33% uit peer, zo is de perensmaak aanwezig maar toch niet overheersend,” zegt Lisa Keirsebilck, technische verantwoordelijke van Perenbol. Voor het invriezen en verpakken werken de studenten samen met het Oostendse bedrijf Revi Food.

De Perenbollen zijn vanaf nu verkrijgbaar. Een verpakking van 8 oliebollen kost €7 en bestellen kan via de Facebookpagina van Perenbol of door een mailtje te sturen naar noa.dekocker@student.vives.be