Sterrenstoet trekt opnieuw door de Brugse binnenstad

Na twee afgelaste edities kan het Comité voor Initiatief weer uitpakken met de Sterrenstoet, die op 17 en 18 december door de Brugse binnenstad zal trekken. “In aanloop naar de donkerste dagen van het jaar willen we op deze wijze graag wat warmte en licht brengen in onze thuisstad.”, zegt voorzitter Filip De Craemer.

“Sinds 1935 trekken deze Sterrenstoeten door de belangrijkste straten van Brugge Centrum en het doet deugd vast te stellen dat de oproep tot deelname ieder jaar weer beantwoord wordt en dat nieuwe figuranten zich aanmelden. Ook dit jaar weer zal de Sterrenstoet, onder regie van Jan Bonne, tweemaal door de straten van Brugge trekken. Bruggelingen van nu evoceren – zoals het al van midden de jaren dertig van de vorige eeuw bedoeld was – samen met een kudde schapen, boerenpaarden en een ezel de geboorte van Jezus. De kerststal gaat ook mee en zal er samen met de beiaard een mooi geheel van maken.”

Bussenschudders

Ook de ‘bussenschudders’ zijn op de afspraak en zullen de toeschouwers naar een vrijwillige, kleine bijdrage vragen. “Met de Sterrenstoet willen we de kooplustigen wijzen op de nood aan solidariteit tijdens de kerstdagen. De opbrengst gaat integraal naar een goed doel en dit jaar is dat goede doel Integraal vzw, die zich onder meer toelegt op huiswerk- en studiebegeleiding van anderstaligen.”

“Nieuw is dat er ook enkele bussenschudders de giften van het publiek zullen kunnen ontvangen via Payconiq. Vanzelfsprekend dat we ook bussenschudders hebben die nog de gewone munten ophalen. Alle bussenschudders komen trouwens van Integraal, ze weten dus waarom ze schudden”, luidt het nog.

De Sterrenstoet trekt op zaterdag 17 en zondag 18 december door de straten van Brugge die Scone. Vertrek om 14.30 uur en aankomst: Maricolen, Oude Zak 38, Brugge.

Brugge Feest

Het Comité voor Initiatief kijkt intussen ook al uit naar Brugge Feest, waarbij duizenden mensen samenkomen op ’t Zand om al zingend en dansend het nieuwe jaar in te gaan.

Ooit begon deze traditie op de Markt, maar vanwege het groot succes werd er uitgeweken naar ’t Zand. “Jaar na jaar kwamen meer mensen mee feesten. Net voor corona ook ons de mond snoerde bereikten we in een absolute topeditie zowat 20.000 mensen. Hét verschil met Vlaanderen Zingt in de zomer ligt ‘m in de muziekkeuze waarmee wordt meegezongen. Op Oudejaarsavond staat er zeg maar veel meer ambiancemuziek op de playlist. En dat wordt gesmaakt. Nieuw dit jaar is dat we ook enkele typische Nederlandse, Britse, Duitse, Spaanse en Italiaanse schlagers op onze muzieklijst zetten.”

“Het podium staat dit jaar opgesteld aan de kant van de Vrijdagmarkt en ons koor zorgt, onder de regie van Nick Blontrock, voor de ambiance, stilstaan is verboden! Met deze podiumopstelling laten we de duizenden feestgangers toe dat ze het diervriendelijker vuurwerk dat iets verderop wordt afgestoken om middernacht, goed kunnen zien”, aldus Filip De Craemer.

Brugge Feest begint omstreeks 21.30 uur met muziek, om 22 uur komt daar ook koorbegeleiding bij en er wordt doorgefeest tot rond 1 uur.

Nieuw muziekfestival

Drukke tijden voor het Comité voor Initiatief, dat in april ook een nieuw evenement mag organiseren. “Het is vijf jaar geleden dat de start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge plaatsvond, en op 2 april 2023 hebben we de Ronde van Vlaanderen opnieuw te gast in Brugge. De dagen vooraf wordt er tegen het Provinciaal Hof een podium gebouwd en die zal de avond voor de start van de Ronde gebruikt worden voor een nieuw, gratis muziekfestival. Dat is dus op 1 april, maar geen aprilgrap”, aldus burgemeester Dirk De fauw, die voor de praktische organisatie van dit muziekfestival een beroep doet op het Comtié voor Initiatief. (CGRA)