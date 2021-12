Sterrenchef helpt sociaal restaurant met kerstmenu

Chef Alex Hanbuckers van Auberge De Herborist, goed voor één Michelinster, en de chefs van maatwerkbedrijf vzw Sobo stelden een viergangenmenu samen dat tijdens de eindejaarsperiode kan afgehaald worden.

Na het succes van vorig jaar, toen in samenwerking met chef Filip Claeys van De Jonkman bijna duizend afhaalmenu’s de deur uitgingen, kon vzw Sobo, die in Kruitenbergstraat ook sociaal restaurant Het Paradijs uitbaat, bijna niet anders dan het initiatief te herhalen. En Chef Alex Hanbuckers moest niet lang nadenken toen hij de vraag kreeg om zijn medewerking te verlenen. Sociale economie ligt hem na aan het hart en hij werkt regelmatig samen met de sociale werking Loca Labora om zijn gerechten op te waarderen met kruiden uit hun tuin. Dus was chef Hanbuckers er meteen voor te vinden om samen met de koks van Sobo het kerst- en eindejaarsmenu op voorhand klaar te maken zodat ze dat alles in de vingers hebben tegen de eindejaarsperiode.

Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen onder andere dankzij de steun van het OCMW de foodbox bestellen aan een verlaagd sociaal tarief. “We willen letterlijk voor iedereen een warme kerst en een gelukkig nieuwjaar”, zegt directeur David Rotsaert van Sobo vzw. “Met dit eindejaarsmenu willen we een lekkere en gezonde maaltijd aanbieden waar je thuis samen kan van genieten met de mensen die je graag ziet.”

Verlaagd tarief

Het menu is volgens chef Alex Hanbuckers een toegankelijk en uitgebalanceerd viergangendiner met pure ingrediënten in een verrassende combinatie en met een feestelijke tintje. Op het menu staat tartaar van zalm met sojadressing of kruidensaté met jonge eend en couscous, pindasoep met kip of tofu, parelhoen ‘fine champagne’ met structuren van knolselder of vis van de dag met gestampte aardappelen, hazelnootboter en uiencrunch, en ten slotte als dessert pandan, tapiocaparels met een sausje van mango. De foodbox, voorzien van een stappenplan voor opwarmen en dresseren, kost 45 euro per persoon, welzijnstarief is 23 euro.

Info en bestellingen: www.paradijs.net/specials/bestel