Start van restauratie neogotisch tuinpaviljoen in Stadstuin Guldenbergplantsoen

Het tuinpaviljoen in de Stadstuin van het Guldenbergplantsoen krijgt een volledige restauratie. Dat besliste het stadsbestuur afgelopen maandag. Het neogotische paviljoen uit 1882 maakte oorspronkelijk deel uit van een private Engelse landschapstuin bij een herenhuis in de Groeningestraat (nu hotel Messeyne). De tuin en het paviljoen zijn beschermd en eigendom van de stad.

Eerder werden de tuin en het gietijzeren brugje over de vijver al in ere hersteld, nu is het de beurt aan het paviljoen. Het paviljoen is immers in slechte staat en werd het slachtoffer van vandalisme. Het werd dichtgetimmerd om verdere schade te voorkomen. Nu wil de Stad Kortrijk het paviljoen volledig herstellen: van buiten en van binnen en van beneden tot boven, uiteraard met het grootste respect voor de erfgoedwaarde.

De Stadstuin en het neogotische tuinpaviljoen getuigen van de verfijnde levensstijl van de toenmalige Kortrijkse burgerij. Ze hoorden bij het neoclassicistische herenhuis dat in de 19de eeuw werd uitgebouwd door koopman en linnenfabrikant August Benoit en daarna Kortrijks burgemeester Henri Nolf.

“De stad kocht de tuin toen in de jaren 1990 oude fabriekspanden langs de Leie plaats ruimden voor een woonproject. Het paviljoen is net als de tuin beschermd erfgoed. Het is immers een vrij gaaf bewaarde gloriette opgetrokken in neogotische stijl. Als hoger gelegen prieeltje met uitzicht over de tuin vormt het een belangrijke schakel in de aanleg van de Engelse landschapstuin. We hopen dat de werken voor het zomerverlof kunnen opstarten, in het najaar zou het paviljoen dan terug in volle glorie te bewonderen zijn als een fraai rustpunt temidden een prachtige secret garden. Leuk detail: uit onderzoek blijkt dat het paviljoen oorspronkelijk geen plat maar een hellende dak had, daarom wordt bij de restauratie voorzien in een torendakje. Voor de restauratie maken we 341.000 euro vrij, 218.000 euro van de stad en 123.000 euro Vlaamse subsidies”, zegt Philippe De Coene, schepen van Onroerend Erfgoed.