Stappenclash in Poperinge levert 300 euro op voor Pink Ribbon

Poperinge zette zich dit jaar opnieuw in voor de 10.000 stappenclash van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Dit jaar werd de Stappenclash gekoppeld aan de strijd tegen borstkanker. Per 100 gewandelde kilometers doneerde de stad 1 euro aan de organisatie Pink Ribbon.

Deze organisatie ondersteunt projecten om de levenskwaliteit van mensen met borstkanker te verbeteren. De roze wandelmars vond net als de Stappenclash plaats in mei.

Bewustwording

Deelnemers zamelen geld in en vragen ook extra bewustwording en aandacht voor de ziekte. Alle inwoners van Poperinge konden zich bij de groep van de stad aansluiten, om stappen te verzamelen. Met 42.700.312 stappen kwam Poperinge aan 29.890 km en kon zo 300 euro aan Pink Ribbon overhandigen.

“Onderzoek wijst uit dat 10.000 stappen per dag zetten hetzelfde positieve effect op je gezondheid heeft als elke dag een half uur extra bewegen”, aldus schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Voor 65-plussers is 8.000 stappen per dag aanbevolen.”

De stad Mesen werd de winnaar van deze editie.