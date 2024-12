Stamina houdt buurtfeest voor De Warmste Week

De innovatieve secundaire school Stamina in Assebroek organiseerde een echt buurtfeest ten voordele van De Warmste Week. Iedereen was er ‘s namiddags welkom voor koffie en taart, volksspelen, muziek en een echte bingo. De school wil zich in de toekomst engageren voor een warme buurt. Een initiatief dat perfect kadert binnen het thema ‘eenzaamheid’ van De Warmste Week. De school legde tijdens een buurtoverleg contact met de buurtcomités om het buurtfeest toe te lichten. Er was een ruime opkomst en de contacten tussen de leerlingen en de (oudere) buurtbewoners zijn hoopgevend om in de toekomst elkaar nog beter te leren kennen. (PDC/foto PDC)