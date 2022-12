Stadsarchief Tielt krijgt kadasterkaart Aarsele uit 1851 van gulle Kanegemnaar

Het archief van de stad Tielt heeft er een mooi stukje erfgoed bij. Kanegemnaar Dirk Goethals, de man die eerder dit jaar ook achter de schenking van het Walbos aan Natuurpunt De Torenvalk zat, schonk woensdag een uitstekend bewaarde topografische kaart van Aarsele aan de stad.

Het gaat om een zogenaamde Poppkaart uit 1851, een van de eerste kadasterkaarten die in België gemaakt werden. “Dit soort kaarten werden in de negentiende eeuw gemaakt door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp”, legt archivaris Hannes Vanhauwaert uit.

Uitstekend bewaard

“Eerst gebeurde dat in opdracht van de nog jonge Belgische regering, met de bedoeling om de percelen in kaart te brengen. Maar omdat de vervaardiging van die kaarten erg duur was, bestaan er alleen van West- en Oost-Vlaanderen. Al commercialiseerde Popp later ook die kaarten.”

“We hebben een gelijkaardige kaart in ons bezit, maar die is in veel slechtere staat. Deze kaart is uitstekend bewaard gebleven en biedt een erg mooi beeld van hoe Aarsele er honderdvijftig jaar geleden uitzag. We gaan er met plezier een mooi plaatsje voor zoeken.”

Gelijkaardige kaart van Kanegem

Goethals tikte de kaart een tiental jaar geleden op de kop via een bevriend Brugs antiquair, samen met een gelijkaardige kaart van Kanegem. Ook die kaart zal op termijn wellicht nog naar de stad gaan. “Kinderen heb ik niet en mijn erfgenamen wonen in Oost-Vlaanderen”, vertelt Dirk.

“Met deze schenking wil ik vooral dat dit stukje erfgoed goed bewaard blijft, ook als ik er niet meer ben. En bij de stad is het ongetwijfeld in goede handen. Eigenlijk is de motivatie achter deze schenking zowat hetzelfde als bij de schenking van het Walbos aan Natuurpunt. We hebben jaren aan de ontwikkeling van dat natuurgebied gewerkt. Door het aan Natuurpunt te schenken, weet ik dat het altijd in goede handen zal blijven. Hier is dat niet anders.” (SV)