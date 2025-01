Stad niet akkoord nu blijkt dat Defensie SAR-helihaven toch wil verhuizen van Koksijde naar Oostende

Ondanks de vraag van zowel Koksijde als Oostende om de helihaven van de reddingshelikopters NH90 toch in Koksijde te behouden, is Defensie nog steeds van plan die naar Oostende te verhuizen. Dat antwoordde minister Ludivine Dedonder (PS) op een schriftelijke vraag van parlementslid en schepen Charlotte Verkeyn (N-VA). “Een foute beslissing”, blijft het stadsbestuur van Oostende vinden.

Al geruime tijd lichtte Defensie de plannen toe om de helihaven waar de SAR-NH90 helikopters van Koksijde te verhuizen naar een nieuwe locatie aan de luchthaven van Oostende. Daartegen kwam protest. Vorige maand richtten burgemeester Sander Loones (N-VA) van Koksijde en burgemeester John Crombez (Vooruit) van Oostende een schrijven aan Bart De Wever met de vraag of de toekomstige regering die beslissing wou herzien. In ruil zou een uitbreiding van de marinebasis voorzien kunnen worden.

Ook parlementslid en eerste schepen van Oostende Charlotte Verkeyn (N-VA) stelde op 25 oktober een parlementaire vraag aan minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). De vraag was duidelijk: “Is het behoud van de SAR-helihaven in Koksijde terug een optie?”

Defensie blijft bij verhuis

Het antwoord was eveneens duidelijk: “De inplanting van de SAR-helikopterbasis wordt nog steeds toegewezen aan de luchthaven van Oostende”, blijkt uit het antwoord van de minister. “Er werden tot heden twee locaties weerhouden: een eerste locatie aan P3 en een tweede locatie ter hoogte van Apron 3. Alle andere vier onderzochte locaties werden om diverse redenen niet weerhouden”. Dat is ook het geval voor de site aan de Kalkaertweg. De redens daarvoor zouden zijn omdat de constructie van de helihaven, waaronder gebouwen, helikopterparkeerplaatsen en de land- en opstijgplaats, een onaanvaardbare impact heeft op de navigatiesystemen van de luchthaven. Twee locaties werden wel weerhouden: parking 3 en Apron 3.

Foute beslissing

Het stadsbestuur van Oostende noemt de beslissing tot verhuis naar Oostende een foute beslissing. “De inplanting op die locaties is een foute beslissing die nefast is voor de reeds zwaar belaste buurtbewoners van de luchthaven”, zegt schepen Charlotte Verkeyn. “We zullen dit blijven bestrijden en alle mogelijke initiatieven nemen om dit te voorkomen. Ik sluit mij aan bij de vraag van de burgemeesters, maar ik wil een nieuwe regering niet afwachten vooraleer actie te blijven ondernemen. We kunnen het risico niet nemen om de terechte bezorgdheden van de buurtbewoners niet blijvend onder de aandacht te brengen. Ik zal dan ook eerstdaags het dossier ook parlementair verder opvolgen.” (JH)