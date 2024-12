John Crombez en Sander Loones zijn het erover eens: “Laat militaire helikopters in Koksijde en bouw marine uit in Oostende”

Voor Oostends burgemeester John Crombez (Vooruit) en voorgedragen burgemeester van Koksijde Sander Loones (N-VA) is het simpel: behoud de helikopters op de luchtmachtbasis in Koksijde en bouw de marine verder uit in het Oostends havengebied. Ze schreven daarover samen een brief naar federaal formateur Bart De Wever en uittredend defensieminister Ludivine Dedonder.

“In 2019 nam het ministerie van Defensie de principebeslissing om de reddingshelikopters NH90 te verhuizen van de Koksijdse luchtmachtbasis naar de luchthaven in Oostende”, schetst Sander Loones, die morgenavond de eed als burgemeester van Koksijde aflegt. “Die beslissing werd al een paar keer uitgesteld en nu circuleren 2026 of 2027 als mogelijke verhuisdata. In de woonwijken bij de luchthaven in Oostende protesteren de inwoners tegen de komst van de helikopters, terwijl wij in Koksijde het vertrek van diezelfde helikopters betreuren.”

Initieel was het de bedoeling dat de gemeente Koksijde de volledige luchtmachtbasis zou kopen voor de ontwikkeling van onder meer een bedrijventerrein en de herlokalisatie van gemeentelijke loodsen. Intussen bevestigde de minister van Defensie dat het een deel van de militaire basis wil behouden als oefengebied. “We vragen om het niet enkel als oefengebied te zien, maar om de effectieve militaire aanwezigheid te garanderen en dus de mogelijke verhuis van de reddingshelikopters te heroverwegen.”

Grote investeringen

Oostends burgemeester John Crombez heeft de schriftelijke vraag van Koksijde mee ondertekend. “Defensie kondigt grote investeringen aan de komende jaren. We vragen om Defensie aan de kust te versterken. Dat is nodig voor de veiligheid en het creëert jobs. Het zou een opsteker zijn mocht Defensie de marinecluster in het Oostendse havengebied verder uitbouwen. De Oostendenaar zit echt niet te wachten op de reddingshelikopters, dus kunnen we ons vinden in de vraag van Koksijde om die daar te houden.”

En Loones heeft nog een bijkomend argument om de federale, bevoegde ministers te overtuigen. “We willen de bouw van nieuwe kazernes en nieuwe loodsen voor de militairen en de helikopters helpen betalen. We zouden namelijk de volledige noordzijde van de basis aankopen en dat geld kan Defensie dan gebruiken voor de ontwikkeling van de zuidzijde waar nu al de vier helikopters gestationeerd staan. Vrijdag heb ik met de provincie overleg over de toekomst van de basis en binnenkort zit ik er ook over samen met de generaals van Defensie en met de gouverneur van West-Vlaanderen.” (GUS)