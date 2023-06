Stad Kortrijk vernieuwt aanbod van Allemaal Digitaal

Het stadsproject Allemaal Digitaal bestaat 10 jaar en wordt nog sterker. “Sinds de start van deze beleidsperiode bereikt het project de jongste jaren meer mensen dan ooit die nog een digitale kloof ervaren”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit). Allemaal Digitaal blijft dus ambitieus. Het gaat om een investering van 600.000 euro sinds 2019. “Iedereen moet mee om vooruit te gaan.”

De acties die voortkwamen uit de coronacrisis worden verankerd en uitgebreid. Gecombineerd met nieuwe projecten en een extra investering start Allemaal Digitaal met een aanbod dat de mensen meeneemt in de digitale toekomst: 20 Digipunten doorheen de stad en deelgemeenten, brugfiguren die elke Kortrijkzaan op de digitale weg helpen, een vernieuwd lesaanbod, laptops voor scholieren en mensen in opleiding en een sterke digitale support voor elke hulpvraag. “We willen graag elke inwoner beschermen en informeren in en over de digitale wereld.”

Digipunten

Op 16 locaties in de stad zijn er nieuwe Digipunten ingericht. In elk wijkcentrum, maar bijvoorbeeld ook bij partnerorganisaties zoals AZ Groeninge en vzw De Kier. In een Digipunt kan iedereen gratis een computer met internet gebruiken, printen of scannen. De Digipunten zijn er ook voor extra ondersteuning. “Er worden door het jaar heen korte lessen aangeboden en er is persoonlijke begeleiding door een computerassistent mogelijk”, aldus de schepen. Binnenkort komen er nog nieuwe Digipunten bij. In de nieuwe Deelfabriek, VDAB in de Rijselsestraat en A’kzie op de Veemarkt. Het project wordt financieel ondersteund met 431.953 euro (t.e.m. 2024) door het Vlaams departement Werk en Sociale Economie en NextGenerationEU van de Europese Unie.

Brugfiguren

De brugfiguren gaan als eerste stap digitale noden detecteren door vragen van inwoners te verzamelen en zelf de wijken in te trekken. Ze gaan specifiek op zoek naar mensen met een digitale kwetsbaarheid. Dat kan gaan om gezinnen, bezoekers van de wijkcentra, maar ook samenwerking met seniorenverenigingen, A’kzie, een sport- of jeugdvereniging. Om gezinnen met kinderen extra te bereiken gaan de digitale brugfiguren nauw samenwerken met de brugfiguren uit het basis en secundair onderwijs. Als mobiele brugfiguren zullen ze rechtstreeks vragen van alle inwoners beantwoorden en gaan ze de medewerkers van de wijkteams inhoudelijk ondersteunen.

Het project wordt jaarlijks financieel ondersteund met 250.000 euro (t.e.m. 2025) door de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

3D-printing en gaming

Lessen om digitale vaardigheden te versterken zijn nog steeds de corebusiness van Allemaal Digitaal. “Wat in de beginjaren vooral focuste op leren werken met een computer, is nu getransformeerd tot een modern aanbod van korte en lange lessenreeksen met meer focus op nieuwe hard- en software zoals smartphone, smartwatch, apps en online administratie.”

Op zaterdag 10 juni is er in Muziekcentrum Track van 15 tot 18 uur een interactieve beurs om kennis te maken met het volledige aanbod Allemaal Digitaal.