Stad Brugge vergroot doelgroep van project ‘Verander je Kattitude’

Om het aantal zwerfkatten te doen afnemen, moedigt Stad Brugge onder de noemer ‘Verander je Kattitude’ eigenaren aan om hun huiskatten te laten steriliseren.

In 2022 werd in samenwerking met de vzw Beestjes in Nesten een proefproject opgestart waarbij mensen met een beperkt inkomen hiervoor een financiële tussenkomst kunnen krijgen. In een eerste fase was dit enkel voor mensen met een leefloon of in schuldbemiddeling, maar voortaan komen ook Bruggelingen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in aanmerking voor een toelage. “Gemiddeld 31% van de huishoudens heeft een kat en in Brugge krijgen 8.500 Brugse huishoudens een verhoogde tegemoetkoming. Met deze uitbreiding kunnen we dus heel wat mensen helpen”, zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys. (CGRA)