Spots op Oudenburgs unieke geschiedenis: Romeins Archeologisch Museum (RAM) in nieuw jasje

Na twee jaar van renovatie opende medio mei het Romeins Archeologisch Museum (RAM) opnieuw zijn deuren voor het publiek. Het nieuwe museumconcept speelt in op de behoefte van een nieuwe generatie bezoekers.

“Dit is een van de hoogtepunten van deze legislatuur”, zei schepen van Cultuur Stijn Jonckheere bij de opening. “Het museum is na de renovatie niet alleen fysiek vernieuwd, maar ook inhoudelijk opgefrist. De collectie, presentatie en inrichting zijn volledig herzien, met als doel het rijke verleden van Oudenburg – en specifiek het Romeinse fort – op een eigentijdse en interactieve manier in de schijnwerpers te zetten.”

Het vernieuwde RAM legt in het bijzonder de nadruk op de laat-Romeinse legerperiode en de Romeinse kustverdediging, de zogenaamde Litus Saxonicum. Daarmee wil het museum zich profileren als het enige in België dat deze bijzondere periode uit de Romeinse geschiedenis belicht. “We willen Oudenburg een nog sterkere positie geven als dé plek waar dit unieke stuk geschiedenis te ontdekken valt”, verklaarde conservator Wouter Dhaeze.

Terug naar 325

“De opstelling neemt de bezoekers mee naar het jaar 325. Het museum vertelt het verhaal van de Romeinse kustverdediging en brengt het leven in een Romeins fort tot leven aan de hand van archeologische artefacten, re-enactmentfilms, immersieve toepassingen en audioguides. Voor kinderen is er in het Abtspark een houten speeltoestel dat verwijst naar een Romeins poortgebouw. Het nieuwe museum richt zich op een breed publiek, met educatieve workshops voor scholen tijdens de week en gezinnen en meerwaardezoekers in het weekend. De workshops mozaïek, potten draaien, Romeins koken en de speurzoektocht vallen erg in de smaak en er komen nog heel wat interactieve doe-elementen bij voor de allerjongsten”, gaat Wouter voort.

Naast de vernieuwde opstelling kwamen er een online ticketingsysteem, educatieve brochures, een stickerboek en een mascotte. De mascotte is de visualisatie van een hondje dat mee begraven is bij zijn baasje, een laat-Romeinse soldaat.

Meer bezoekers

De balie, museumshop en cafetaria kregen eveneens een opfrissing. Dankzij de aansluiting bij de Museumpas en het circuit van de Zeeklassen blijven de bezoekersaantallen stijgen. Buitenlandse toeristen en scholen uit Vlaanderen, maar ook uit Antwerpen en Vlaams-Brabant, vinden alsmaar vaker hun weg naar het museum.

Bezoekers waarderen het RAM als een leerrijk museum met kwalitatieve artefacten, duidelijke presentaties en interactieve elementen zoals de verkleedruimte. De meertalige audioguides en museumteksten in het Nederlands, Frans, Duits en Engels worden bijzonder geapprecieerd. Toekomstige plannen omvatten een vernieuwde website, de introductie van Romeins soldatenbier en een aantal nieuwe tentoonstellingen.

Internationaal

Het RAM neemt deel aan internationale samenwerkingen, zoals het project ‘Bridging the North Sea’ dat de Romeinse geschiedenis rond de Noordzee onderzoekt. Ook de samenwerking met het museum van Aardenburg wordt versterkt, met plannen voor gezamenlijke promotie en tentoonstellingen. In 2025 komen er een pop-uptentoonstelling over de laatste Romeinen en interactieve workshops over Romeinse crematiegraven. In 2026 wordt een projectjaar rond Romeins speelgoed georganiseerd, met een tentoonstelling, een Romeins Weekend en workshops. Daarnaast biedt het RAM ruimte aan lokale initiatieven, zoals een tentoonstelling over Oudenburgse erfgoedschatten.”