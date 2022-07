Spectaculaire draaimolen ‘Techno Power’ komt dan toch niet naar Lichtervelde: “Attractie is nog niet klaar”

Slecht nieuws voor Lichterveldse waaghalzen: de spectaculaire draaimolen ‘Techno Power’ komt dan toch niet naar de Margrietekermis, die zaterdag van start gaat. De attractie is naar verluidt nog niet klaar. “Maar de foorkramer heeft beloofd dat de Techno Power volgend jaar wél naar Lichtervelde komt”, aldus schepen Steven Bogaert.

Zaterdag om 17 uur gaat de Margarethafoor, in de volksmond Margriete of Margrietekermis, van start in Lichtervelde. Na corona eindelijk weer een volwaardige editie, met op dinsdagavond ook de populaire avondmarkt.

Blikvanger moest de Techno Power worden, een spectaculaire draaimolen. Maar een dag voor de kermis is er geen spoor van de attractie. De reden is niet ver te zoeken: de Techno Power komt dan toch niet naar Lichtervelde…

Andere attractie

“Volgens de foorkramer was de attractie nog niet volledig klaar, waardoor ze genoodzaakt waren om een andere attractie te voorzien”, aldus schepen van Feestelijkheden Steven Bogaert (CD&V). “In de plaats komt de ‘Pulse Factory’, er een soort vliegend tapijt.”

En inderdaad: deze attractie staat wel al te blinken op het einde van de Marktstraat. Ook niet voor doetjes, maar toch een pak minder spectaculair dan de Techno Power. En vooral: niet nieuw.

“Inderdaad, vorig jaar stond die attractie er ook al”, weet de schepen. “Natuurlijk is dat jammer, maar er zijn voldoende andere attracties om de kermispret niet te bederven. En de foorkramer heeft beloofd dat de Techno Power volgend jaar wél naar Lichtervelde komt!”