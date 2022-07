Geen vuurwerk, wel spectaculaire nieuwe attractie op Margrietekermis in Lichtervelde

We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar zaterdag is het eindelijk zover: de Margrietekermis is helemaal terug van weggeweest. Met de comeback van de avondmarkt op dinsdag en de komst van een spectaculaire nieuwe attractie, maar zónder vuurwerk.

Vorig jaar ging de Margarethafoor ook door, maar wel met een resem coronabeperkingen. Die zijn nu helemaal van de baan, waardoor de Margriete opnieuw in volle glorie kan plaatsvinden. Uiteraard tot grote tevredenheid van schepen van Feestelijkheden Steven Bogaert (CD&V).

“De beleving van een echte kermis is straks eindelijk terug”, glundert hij. “Dat is ondertussen toch geleden van 2019, die kermis met alles erop en eraan. Met ook de terugkeer van de avondmarkt op dinsdag, traditioneel toch dé topavond. Ik ben heel tevreden, in het bijzonder ook voor de kinderen. We hebben dat op de Lichterveldse Feeste ook gezien: plezier maken is voor hen zó belangrijk en dat hebben ze door corona te lang moeten missen.”

Dierenleed

Toch blijft niet alles helemaal bij het oude. “Vroeger staken we vuurwerk af op zaterdagavond, maar dat komt niet meer terug”, vertelt de schepen. “Dat is in de eerste plaats gevaarlijk, maar zorgt ook voor veel dierenleed. Dus hebben we beslist om dat niet meer te doen. Wel laten we op maandag en dinsdag de straatverlichting branden, ook na middernacht. Normaal doven de lichten dan automatisch tijdens weekdagen, maar voor de kermis maken we een uitzondering.”

Extreme draaimolen

(lees verder onder de video)



Op de Margrietekermis tekenen straks vijftien kermiskramen present, los van de bekende droogvis- en hamburgertenten. Nieuw is de Techno Power, volgens de gespecialiseerde website themeparkfreaks.eu een molen met drie grote armen die rond een middenas draaien. Elke arm telt drie gondels, waar telkens twee personen in kunnen. De gondels draaien rond hun as terwijl de molen ook ronddraait, waardoor de inzittenden heel wat G-krachten voelen.

Die hamburger hou je dus maar beter voor na je ritje op de Techno Power!