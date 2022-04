Sint-Bertinuskerk in Poperinge krijgt restauratie

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zet het licht op groen voor drie grote restauratieprojecten in West-Vlaanderen. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 2.283.120 euro toe. Ook de Poperingse Bertinuskerk profiteert mee.

“De afgelopen decennia is de wachtlijst voor restauratiepremies steeds langer geworden. Door de regelgeving te wijzigen en in te zetten op standaardpremies die onderhoudswerken, beheerswerken en kleine totaalprojecten financieren en die een beperkte administratieve actie vragen, vermijden we grote restauratiedossiers in de toekomt. Daarnaast wordt de historische wachtlijst afgebouwd. Deze drie projecten kwamen daarvoor in aanmerking”, aldus minister Matthias Diependaele.

“Investeren in ons onroerend erfgoed draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. Maar door ons patrimonium te gebruiken als cultureel en toeristisch uithangbord levert deze investering op termijn ook een economische en maatschappelijke meerwaarde op. We maken van Vlaanderen een aantrekkelijke plek om in te wonen, om te ondernemen, te bezoeken en van te genieten.”

Oudste kerk

Het gaat om de molen van Kerrebroek in Jabbeke, de St.-Walburgakerk in Brugge en de Poperingse St.-Bertinuskerk. De westtoren en westgevel van de Sint-Bertinuskerk zijn in slechte staat en moeten gerestaureerd worden. Voor de start van de werken wordt de houten structuur van de lantaarn in kaart gebracht en onderzocht. Het timmerwerk van de lantaarn moet gerestaureerd worden. Ook het metselwerk en de natuursteen worden opgeknapt, net als de zoldervloeren en de muurankers. Voor de restauratie is een premie van 565.163 euro toegekend.

De Sint-Bertinuskerk is de oudste kerk van Poperinge. Het is een Vlaamse hallenkerk in gotische stijl gebouwd vanaf 1420. Opmerkelijk zijn het doksaal in laatrenaissancestijl, de monumentale predikstoel en de biechtstoelen. Ze getuigen allemaal van puik ambachtswerk. En typisch voor Poperinge: je vindt hopbellen terug in het doksaal en hoppluktaferelen in de moderne brandglasramen van Arno Brys. De beiaard in de kerk is bekend om zijn klankzuiverheid. De kerk werd in 1938 beschermd als monument en blijft na de restauratie in gebruik voor erediensten.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/31244