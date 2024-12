Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort schenkt 3.500 euro aan Villa Rozenrood De Panne

Geert Barbry, directeur van het Sint-Bernarduscollege uit Nieuwpoort, had de eer om de cheque ter waarde van 3.500 euro te mogen overhandigen aan Bart Devos, directeur van Villa Rozenrood in De Panne.

In Villa Rozenrood kunnen families met een zwaar ziek kind terecht voor een rust- en ontspanningsverblijf. Het bedrag werd verzameld via de verkoop van sponsorkaarten voor het mini-festival in het kader van de Warmste Week en de Warmste Tearoom, waar leerlingen, ouders, sympathisanten konden genieten van een hapje en drankje.

Voor al die inzet kreeg de school als beloning de Warmste Schoolbus met de gekende MNM-dj Laura Govaerts op bezoek. Verschillende leerkrachten, samen met de leerlingen van 1B en 2B waren bij de cheque-overhandiging aanwezig. Daarna kregen ze een rondleiding in Villa Rozenrood.

Op woensdag 18 december zal het organiserend team en de leerlingen die hier ook aan hebben meegeholpen, om 19u30 het ingezameld bedrag bekend maken tijdens de live- uitzending van VRT De Warmste Week op ‘t Zand in Brugge.

Alles is er ter plaatse te volgen, maar ook te beluisteren en te bekijken op Eén, Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel en Ketnet.