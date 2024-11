Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort krijgt bezoek van radiozender MNM met De Warmste Bus

Op maandagnamiddag 25 november 2024 vond in het Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort een minifestival ten voordele van De Warmste Week plaats. Een namiddag vol muziek, activiteiten, workshops, sfeer en solidariteit stond op het programma. En dit alles in het teken van de strijd tegen eenzaamheid.

De actie werd ook door VRT radiozender MNM opgemerkt, waardoor ze het bezoek kregen van De Warmste Schoolbus. MNM-DJ Laura Govaerts en content creators Kassaticket & Maxim kwamen langs om mee te doen met de acties, om te bewonderen hoe de school zich ingezet heeft en om te horen welke andere dingen de school al gedaan heeft rond het thema van De Warmste Week: eenzaamheid.

Leerkrachten en leerlingen van het Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort, bijgestaan door chefs/leerkrachten van Hotelschool Koksijde, zetten er alles op alles om er geslaagde actie van de maken. Ook de Warme Tearoom op het einde van deze uitzonderlijke schooldag was zeer in trek met een grote aanwezigheid van de ouders. Ondertussen verzamelde het Sint-Bernarduscollege reeds 2.000 euro in voor het zorghotel Villa Rozerood in De Panne door de verkoop van sponsorkaarten.

Villa Rozerood

Directeur Geert Barbry reageert dan ook zeer tevreden: “Na de verschillende activiteiten van vandaag zal dit bedrag aardig oplopen. Het uiteindelijke bedrag zullen we dan ook eerstdaags bezorgen aan de organisatie van Villa Rozerood De Panne. Wij zijn een warme school en zijn blij met de komst van VRT radiozender MNM. Want dit is een pluim op het dagdagelijks werk van ons volledige team. Wij dragen het welzijn van onze leerlingen hoog in het vaandel.”

“De jongsten kunnen rekenen op de hulp meters en peters, oudere leerlingen, die hen wegwijs maken in de school”, gaat Barbry verder. “Daarnaast staan ook dagelijks middagactiviteiten gepland zodat leerkrachten leerlingen met elkaar in interactie gaan. Want het gebruik van smartphones is bij ons verboden.”

Het Sint-Bernarduscollege beschikt over 320 leerlingen van het eerste tot en met het vierde middelbaar. Daarnaast zijn er ook aantal OKAN-klassen.