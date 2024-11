Shopping Tielt roept toekomstig stadsbestuur op om lokale economie meer te steunen: “De handelaars staan klaar, maar we kunnen dit niet alleen”

Handelaarscollectief Shopping Tielt roept het nieuwe stadsbestuur op om meer te investeren in het kernwinkelgebied en in de lokale economie. De handelaars lanceren daartoe een tiental concrete voorstellen, waaronder het terugbrengen van de wekelijkse markt naar de Markt.

Het is geen geheim dat veruit de meeste Tieltse handelaars zich op 13 oktober achter het Team Burgemeester van Dirk Verwilst schaarden. De Meulebeekse burgemeester legde tijdens de campagne namelijk de nadruk op een meer dynamisch en economisch aantrekkelijk Tielt. Bij veel zelfstandigen leeft al langer de indruk dat ze van het huidige stadsbestuur niet voldoende steun krijgen. Zo was Shopping Tielt ook betrokken bij de ‘Mars voor Rechtvaardigheid’, de protestactie van (sympathisanten van) Team Burgemeester aan het Tieltse stadhuis. Nu Verwilst en de zijnen zes jaar oppositie wacht, roept Shopping Tielt het nieuwe stadsbestuur op om meer rekening te houden met hun belangen.

Trekken en sleuren

“We zeggen niet dat er in de voorbije zes jaar niks gebeurd is, maar telkens was het van onze kant trekken en sleuren om iets gedaan te krijgen”, vat Pieter Breyne het samen. “Graag zien we meer voorstellen vanuit de stad én uiteraard ook het budget om die te realiseren. Te vaak zagen we halve maatregelen en bleven de zaken aanslepen. De winterterrassen zijn er nu eindelijk, maar dat is iets waar we drie jaar geleden al om vroegen. Al willen we met dit memorandum voor alle duidelijkheid geen kritiek leveren, maar eerder constructief vooruit kijken. We hebben een prachtig historisch centrum met de iconische Halletoren, gezellige zomer- en winterterrassen, een divers winkelaanbod en een rijkgevulde evenementenkalender. Maar om écht te schitteren, moeten we een tandje bijsteken.”

Shopping Tielt vindt dat nieuwe ondernemers moeten aangetrokken worden met financiële steun, dat het overaanbod van bepaalde zaken aangepakt moet worden en dat eigenaars van leegstaande panden gestimuleerd moeten worden om te vernieuwen met subsidies en incentives. Nog volgens de handelaars is er nood aan meer groen en meer controles op overlast en het naleven van de zone 30. Daar houdt het niet op. “Onze Markt is een juweel, maar mist z’n glans. De wekelijkse marktdagen én de boerenmarkt horen thuis op de Markt. Er moet meer ingezet worden op nieuwe initiatieven, terwijl we graag klassiekers zoals de koopzondagen, Tielt Boulevard en de kerstmarkt grootser, verrassender en spectaculairder willen zien, met meer financiële steun van de stad voor animatie en meer citymarketing. Het is tijd dat het stadsbestuur de motor wordt achter ons kernwinkelgebied en niet langer achterblijft. De bal ligt in het kamp van het nieuwe stadsbestuur. De handelaars staan klaar, maar we kunnen dit niet alleen.”

Wachten op reactie burgemeester

Welke schepen straks de bevoegdheid lokale economie onder de vleugels krijgt, is nog niet duidelijk. We contacteerden huidig en toekomstig burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) voor een reactie, maar aangezien Shopping Tielt de tekst dinsdagavond louter op sociale media online zette en woensdag (nog) niet apart richting stadsbestuur stuurde, had de burgemeester nog geen kennis kunnen nemen van de tekst. (SV)