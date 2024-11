300 aanwezigen tijdens ‘Mars voor Rechtvaardigheid’ in Tielt: “We zijn ontgoocheld en boos”

Team Burgemeester spaarde donderdag kosten noch moeite voor de ‘Mars voor Rechtvaardigheid’. Met zeven verreikers met spandoeken, slogans en een professionele geluidsinstallatie kon niemand om de actie heen. Zowat 300 man daagde op, waaronder heel wat bezorgde Meulebekenaars. Dirk Verwilst zelf spaarde de harde woorden niet.

Met de actie, die op voorhand aangekondigd was, wilden vertegenwoordigers van verschillende (ondernemers)organisaties, burgers en verenigingen protesteren tegen het feit dat Team Burgemeester bij de onderhandelingen voor een nieuwe meerderheid in de fusiestad na amper vier dagen buitenspel gezet werd. Onder de aanwezigen opvallend veel gezichten uit Meulebeke. “Ik schat dat zowat negentig procent van de mensen hier Meulebekenaars zijn”, zegt Johan Rosseel van de Tieltse liberalen. “Dat is jammer. Veel Tieltenaars delen hun mening, maar ze durven hier eenvoudigweg hun gezicht niet te tonen. Nochtans willen we hier vandaag vooral een statement maken, op een vreedzame manier.”

De protestactie donderdag vond net voor aanvang van de Tieltse gemeenteraad plaats en werd gecoördineerd door Team Burgemeester. Al benadrukte voorzitter Lieven Mannens eerder al uitdrukkelijk dat de ontevredenheid ook bij gewone burgers en verenigingen leeft, dus bij mensen zonder directe band met die partij. Spreker van dienst donderdag was Stefaan Debouver. Geen toevallige keuze, want hij is als gewezen directeur van basisschool Het Spoor in Tielt én inwoner van Meulebeke een geknipte brugfiguur. “Ik ben ontgoocheld en boos”, aldus Debouver. “Durft Luc Vannieuwenhuyze nog in de spiegel kijken? Wetende dat 5.102 burgers zich bedrogen voelen? De sjerp is hem zo dierbaar dat hij zelfs de waarden van een democratische partij als CD&V naast zich neerlegt.”

Postjes

Daarop nam Dirk Verwilst het woord. Hij legde uit dat zijn partij het spel altijd eerlijk speelde, maar van in het begin van de campagne stokken in de wielen gestoken werd door CD&V-Lijst voor de burger en Iedereen Telt. Tegelijk herhaalde hij dat een voorakkoord tussen Iedereen Telt en CD&V de reden was waarom hij niet met Vannieuwenhuyze op dezelfde lijst ging staan en voor een eigen project koos (al ontkent Iedereen Telt dat). “Dirk Verwilst was er te veel aan. Men wou Meulebeke en men wou de postjes, de schepenambten en de bijhorende weddes veilig stellen, maar men wou mij niet. Men wou de bruidsschat, maar niet de bruid.”

“Met als resultaat een lastercampagne met alle gevolgen van dien. Toch heeft Meulebeke z’n stem duidelijk laten horen, terwijl er in Tielt veel minder mensen gaan stemmen zijn. Ik kan met opgeheven hoofd door de straten lopen. Vannieuwenhuyze niet. Men koos duidelijk voor vernieuwing, maar dat kreeg de kiezer niet. We hadden met het oog op de fusie moeten verbinden, niet verdelen. Helaas is het omgekeerde gebeurd. Ik hou mijn hart vast voor de komende zes jaar. Want de verdeling van de postjes binnen de nieuwe meerderheid loopt duidelijk niet van een leien dakje. Door deze manier van werken, zal de kloof tussen Meulebeke en Tielt alleen maar groter worden. Dit zal zich nog vele generaties laten voelen.” (SV)