Schoolkinderen uit Ieper spelen 3.450 euro bijeen voor De Warmste Week: “We zijn heel trots”

Aan de hand van een ‘Warmste Vlammenspel’ konden de kinderen van een Ieperse basisschool 3.450 euro inzamelen voor De Warmste Week. “Met het spel wilden we ook het thema eenzaamheid aankaarten.”

De leerlingen van de Ieperse vrije basisschool Sint-Michiels speelden samen ‘Het Warmste Vlammenspel’. Daarbij lieten ze hun deelname sponsoren om geld in te zamelen voor De Warmste Week. In totaal ging het om 230 leerlingen, die onderverdeeld werden in 23 ploegen.

“Met het gezelschapsspel wilden we ook het thema eenzaamheid aankaarten”, vertelde leerkracht Joke Ramboer, die het spel organiseerde met collega Thaïs Verschuere. “Het spel zelf bestond uit een herwerkt ganzenbord en talloze opdrachten in kerstthema, verspreid over de verschillende lokalen van de school.”

Alle leeftijden

In elke ploeg zaten kinderen van alle leeftijden. “De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar werden tot teamcoach uitgeroepen: zij waren verantwoordelijk voor het welbevinden en de samenwerking binnen elke ploeg en ze ondersteunden de peuters en de kleinste kleuters tijdens het spel”, aldus Joke.

“Bij de organisatie van het spel kregen we hulp van ‘ons warme team’, ondersteund door voormalige collega’s, leerlingen en andere vrijwilligers. Zo konden we samen vlammen tegen eenzaamheid.”

Delegatie naar Brugge

De bijhorende sponsoring voor het grote gezelschapsspel bracht een aardig bedrag op voor het goede doel: 3.450,40 euro. “We zijn heel trots”, klonk het bij de leden van het schoolteam.

“De opdrachten en de klasdoorbroken groepen over de hele school vormden een heuse organisatie voor ons team en vrijwilligers.” Achteraf ging een delegatie van de school de cheque met het opgehaald bedrag overhandigen op ’t Zand in Brugge.

Vrije basisschool Sint-Michiels bevindt zich in het stadscentrum van Ieper en probeert elk jaar geld in te zamelen ten voordele van De Warmste Week. In het verleden organiseerden de leerlingen en leerkrachten onder meer een kinderrommelmarkt, een kinderfuif met ouderbar, een muzieknamiddag en een kerstmannenloop.

