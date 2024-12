Ruben wandelt 650 kilometer voor Warmste Week

Ruben Van Severen (46) uit Machelen vertrekt binnenkort naar Lissabon voor een wandeltocht van maar liefst 650 kilometer tot in het Spaanse Santiago de Compostela. Dat doet hij voor zichzelf, maar ook ten voordele van Warmste Week. Het thema van dit jaar, eenzaamheid, speelde Ruben in het verleden veel parten. “Grote reizen durfde ik vroeger niet aan, omdat ik niemand had om mee te gaan.”

Ruben woont al twintig jaar in Machelen, maar groeide op in Deinze. Zijn middelbare school volgde hij echter in Oudenaarde, de enige school in de buurt die de richting aanbood die hij wou doen. “Op die leeftijd stond ik niet stil bij het sociale aspect van die keuze”, begint Ruben. “Maar als niemand van je klasgenoten uit de buurt komen, is het moeilijk om af te spreken of contact te houden in een tijd zonder gsm’s.”

Geïsoleerd

“Ik was wel graag op mezelf maar raakte al snel echt geïsoleerd. Ook na mijn school slaagde ik erin om altijd jobs te doen waar ik zo goed als alleen werkte. Ik had wel kennissen maar geen echte vrienden met wie ik kon afspreken. Ik heb ook een moeilijke echtscheiding achter de rug.”

“Nu kan ik wel zeggen dat ik de eenzaamheid van toen overwonnen heb. Ik werk bij de groendienst van Demival, heb veel goeie contacten met collega’s en heb een nauwe vriend met wie ik veel afspreek. Daarom wou ik deze wandeltocht, de ‘Camino Portugués’ ondernemen. Als jongere wou ik graag veel reizen maar ik stelde dat altijd uit omdat ik niemand had om mee te gaan.”

Jongerencoach

“Ik hoop op de wandeltocht om mezelf nog beter te leren kennen en zelfvertrouwen op te doen. Ik doe ook aan jongerencoaching, vroeger als vrijwilliger voor Youth At Risk, nu met mijn eigen project B.e.a.r. coaching. Ook bij jongeren zie ik veel eenzaamheid, ze voelen zich vaak niet begrepen. Ik probeer hen bij staan vanuit mijn eigen ervaring, en daar kan de Camino enkel bij helpen.”

“De timing rond de Warmste Week is eerder toevallig, in de winter ligt de groendienst sowieso even stil en ik wandel ook liever als het wat frisser is. Maar gezien het thema dit jaar, komt het goed uit. Ik heb daarom ook een steunactie gekoppeld aan mijn wandeltocht. Mensen kunnen me sponsoren en het geld schenk ik dan aan de Warmste Week.”

“Zaterdag 14 december vertrek ik, tot 13 januari. Ik zal gemiddeld zo’n 25 kilometer per dag wandelen maar dat zie ik wel zitten. Het moeilijkste moment zal de verjaardag van mijn jongste zoon zijn, die valt midden in mijn reis.”

Wie Ruben en de Warmste Week wil steunen, kan dat doen via https://steunactie.be/actie/camino-tegen-eenzaamheid/-42883.